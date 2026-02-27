Dolar 44 TL sınırında
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 43,96 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2026 17:26, Son Güncelleme : 27 Şubat 2026 17:26
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|43,8770
|43,8780
|43,9590
|43,9600
|Avro
|51,9120
|51,9130
|51,8800
|51,8810
|Sterlin
|59,5250
|59,5350
|59,1420
|59,1520
|İsviçre frangı
|56,7980
|56,8080
|57,1050
|57,1150
|ANKARA
|ABD doları
|43,8470
|43,9270
|43,9290
|44,0090
|Avro
|51,8720
|51,9520
|51,8400
|51,9200
|Sterlin
|59,4650
|59,6750
|59,0820
|59,2920