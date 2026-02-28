Meteoroloji'den 6 ile sarı kod uyarısı: Heyelan, çığ ve sel riski

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmininde bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Tokat ve Trabzon için sarı kod yayınlayarak heyelan, buzlanma ve don, çığ ve sel uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) değerlendirmelerine göre bugün Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde ise yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

MGM; Giresun, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Tokat ve Trabzon için sarı kod yayınlayarak yağışların kuvvetli olacağı konusunda uyardı. MGM'nin web sitesinden yapılan açıklamada bu bölgelerde kuvvetli yağış nedeniyle heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don, çığ riski, sel ve su baskını riski bulunduğuna dikkat çekildi.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

FIRTINA UYARISI

MGM ayrıca Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 40-70 kilometre/saat hızda fırtına beklendiğini duyurdu.

Pazar günü Doğu Karadeniz ile Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde devam edecek yağışlar yeni haftanın başında kesilecek. Yurt genelinde güneşli ancak soğuk bir hava hakim olacak. Çarşamba gününden itibaren ise batı illeri dışında yurt geneli yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. İç ve doğu kesimlerde yine kar, Karadeniz ve Doğu Akdeniz kıyılarında ise yağmur bekleniyor.

Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle: