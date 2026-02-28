Benzin fiyatlarına gece yarısı zam
Emekliler bayram ikramiyesi artışını bekliyor
Yeni düzenlemede ilk ceza! 303 bin TL ceza
'Ceza sistemi suç oranını artırıyor'
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Jandarma yaralandı, 2 şüpheli yakalandı
Meteoroloji'den 6 ile sarı kod uyarısı: Heyelan, çığ ve sel riski
Şubat enflasyonu salı günü açıklanıyor
AYM'ye 13 yılda 714 bin 774 bireysel başvuru yapıldı
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Kritik eşiğe gelindi
'Bir Türk vatandaşı olarak sağlık çalışanlarıyla gurur duyuyorum'
Martta ekonomi takvimi yoğun olacak
Aile Bakanlığı'ndan 'personel alımı' açıklaması: İddialar asılsız!
15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması: Hesap açmak yasaklanacak!
Bakan Işıkhan'dan emekliye refah sözü: Yeni adımlar atacağız
Piyasalarda haftalık bilanço: Hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Yılmaz: 2026'da enflasyon da faizler de daha da aşağı inecek
Su altında kalan Antalya yolu için açıklama: Göl sahası değil, rekor yağış!
Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek
Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni düzenleme: Süre uzatıldı!
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Çifteler Belediyesi'ne hukuki süreç: Sakaryabaşı Nehri kurtarıldı
Bakan Uraloğlu açıkladı: 15 yaş altı için yeni düzenleme yolda!
33 ekonomist yanıtladı: İşte şubat ayı enflasyon beklentisi
Otomobil piyasasına 2026 dopingi: Haydarpaşa Limanı dolup taştı!
Benzine zam gelecek
'İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürüyor'
Vatandaşlık maaşında sona gelindi
Enes Batur'un uyuşturucu testi de pozitif çıktı
Emlakta EİDS dönemi: Satılık ilan sayısında düşüş bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildirdi. MGM, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Tokat ve Trabzon için sarı kod yayınlayarak heyelan, buzlanma ve don, çığ ve sel konusunda uyarıda bulundu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 40-70 kilometre/saat hızda fırtına bekleniyor.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmininde bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Tokat ve Trabzon için sarı kod yayınlayarak heyelan, buzlanma ve don, çığ ve sel uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) değerlendirmelerine göre bugün Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde ise yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

MGM; Giresun, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Tokat ve Trabzon için sarı kod yayınlayarak yağışların kuvvetli olacağı konusunda uyardı. MGM'nin web sitesinden yapılan açıklamada bu bölgelerde kuvvetli yağış nedeniyle heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don, çığ riski, sel ve su baskını riski bulunduğuna dikkat çekildi.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

FIRTINA UYARISI

MGM ayrıca Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 40-70 kilometre/saat hızda fırtına beklendiğini duyurdu.

Pazar günü Doğu Karadeniz ile Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde devam edecek yağışlar yeni haftanın başında kesilecek. Yurt genelinde güneşli ancak soğuk bir hava hakim olacak. Çarşamba gününden itibaren ise batı illeri dışında yurt geneli yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. İç ve doğu kesimlerde yine kar, Karadeniz ve Doğu Akdeniz kıyılarında ise yağmur bekleniyor.

Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

  • - Kırklareli -1/10 derece.
  • - İstanbul 3/8 derece.
  • - Denizli 0/10 derece.
  • - İzmir 4/13 derece.
  • - Adana 6/16 derece.
  • - Ankara 1/7 derece.
  • - Samsun 4/6 derece.
  • - Erzurum -9/-2 derece.
  • - Malatya -2/4 derece.
  • - Kars -8/-2 derece.
  • - Diyarbakır -3/7 derece.
  • - Gaziantep 0/10 derece.

