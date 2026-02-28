Anne karnındaki bebeğe kan nakli yapıldı

Kütahya Şehir Hastanesi, tıp dünyasında ileri düzey uzmanlık gerektiren önemli bir uygulamaya imza attı.

Perinatoloji uzmanı Fatih Akkuş, anne karnındaki bebeğe doğrudan kan nakli yapılmasını sağlayan intrauterin fetal kan transfüzyonu işlemini başarıyla gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen işlemde dikkat çeken bir detay da yaşandı.

Anne karnındaki bebeğe toplam üç defa kan nakli yapıldığı, son nakilde kullanılan kanın ise operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Fatih Akkuş tarafından Türk Kızılay'a bağışlandığı öğrenildi.

Anne karnında kan nakli bebekte ciddi kansızlık tespit edilmesi halinde uygulanan hayati bir tedavi metodu olarak biliniyor. İşlem, ultrason eşliğinde anne karnından ince bir iğne yardımıyla bebeğin göbek kordonuna girilerek gerçekleştiriliyor.

Önce bebeğin kan değerleri ölçülüyor, ardından eksik olan miktar kontrollü şekilde naklediliyor.

Lokal anestezi altında ve steril şartlarda yapılan müdahale yaklaşık 30-45 dakika sürüyor.