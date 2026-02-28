28 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Kritik eşiğe gelindi
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Kritik eşiğe gelindi
'Bir Türk vatandaşı olarak sağlık çalışanlarıyla gurur duyuyorum'
'Bir Türk vatandaşı olarak sağlık çalışanlarıyla gurur duyuyorum'
Martta ekonomi takvimi yoğun olacak
Martta ekonomi takvimi yoğun olacak
Aile Bakanlığı'ndan 'personel alımı' açıklaması: İddialar asılsız!
Aile Bakanlığı'ndan 'personel alımı' açıklaması: İddialar asılsız!
15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması: Hesap açmak yasaklanacak!
15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması: Hesap açmak yasaklanacak!
Bakan Işıkhan'dan emekliye refah sözü: Yeni adımlar atacağız
Bakan Işıkhan'dan emekliye refah sözü: Yeni adımlar atacağız
Piyasalarda haftalık bilanço: Hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Piyasalarda haftalık bilanço: Hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Yılmaz: 2026'da enflasyon da faizler de daha da aşağı inecek
Yılmaz: 2026'da enflasyon da faizler de daha da aşağı inecek
Su altında kalan Antalya yolu için açıklama: Göl sahası değil, rekor yağış!
Su altında kalan Antalya yolu için açıklama: Göl sahası değil, rekor yağış!
Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek
Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek
Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni düzenleme: Süre uzatıldı!
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni düzenleme: Süre uzatıldı!
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Çifteler Belediyesi'ne hukuki süreç: Sakaryabaşı Nehri kurtarıldı
Çifteler Belediyesi'ne hukuki süreç: Sakaryabaşı Nehri kurtarıldı
Bakan Uraloğlu açıkladı: 15 yaş altı için yeni düzenleme yolda!
Bakan Uraloğlu açıkladı: 15 yaş altı için yeni düzenleme yolda!
33 ekonomist yanıtladı: İşte şubat ayı enflasyon beklentisi
33 ekonomist yanıtladı: İşte şubat ayı enflasyon beklentisi
Otomobil piyasasına 2026 dopingi: Haydarpaşa Limanı dolup taştı!
Otomobil piyasasına 2026 dopingi: Haydarpaşa Limanı dolup taştı!
Benzine zam gelecek
Benzine zam gelecek
'İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürüyor'
'İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürüyor'
Vatandaşlık maaşında sona gelindi
Vatandaşlık maaşında sona gelindi
Enes Batur'un uyuşturucu testi de pozitif çıktı
Enes Batur'un uyuşturucu testi de pozitif çıktı
Emlakta EİDS dönemi: Satılık ilan sayısında düşüş bekleniyor
Emlakta EİDS dönemi: Satılık ilan sayısında düşüş bekleniyor
Bakan Şimşek: Ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor
Bakan Şimşek: Ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 suçlu yakalandı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 suçlu yakalandı
10 Hazine taşınmazı özelleştirme kapsamına alındı
10 Hazine taşınmazı özelleştirme kapsamına alındı
Yüzyılın Konut Sosyal Projesi'nde kura heyecanı sürüyor
Yüzyılın Konut Sosyal Projesi'nde kura heyecanı sürüyor
Yeni trafik cezaları Resmi Gazetede yayımlandı
Yeni trafik cezaları Resmi Gazetede yayımlandı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 3 sözleşmeli er tutuklandı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 3 sözleşmeli er tutuklandı
Yeni 'torba yasa' müjdelerle geliyor: Emekliye artış, gençlere iş
Yeni 'torba yasa' müjdelerle geliyor: Emekliye artış, gençlere iş
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

28 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları

28 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2026 00:01, Son Güncelleme : 28 Şubat 2026 00:03
Yazdır
28 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bağcılar Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda düzenlenecek "ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Geleneksel İftarı"na katılacak.

(İstanbul/19.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" eylemine ve İstanbul'da düzenlenecek Yeniden Refah Partisi İftar Programı'na iştirak edecek.

(Burdur/14.00/İstanbul/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Edremit Sosyal Hizmet Merkezi Açılış Töreni'ne, İftara 5 Kala Programı'na ve Büyük Aile İftar Programı'na katılacak.

(Van/15.00-17.45)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek "28 Şubat: Vesayet, Darbe ve Milli İradenin İnşası" programına, Bağcılar Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda düzenlenecek "ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Geleneksel İftarı"na iştirak edecek.

(İstanbul/15.00/18.30)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Halil Ağa Kapalı Semt Pazarı'nda düzenlenecek iftar programına katılacak.

(Afyonkarahisar/18.55)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Büyük İstanbul Teşkilat İftarı'na katılacak.

(İstanbul/18.00)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, STK'ler tarafından düzenlenecek Köln Halk İftarı'na iştirak edecek.

(Köln)

6- AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca, İstanbul İl Başkanlığı'nda "28 Şubat: Vesayet, Darbe ve Milli İradenin İnşası" programı gerçekleştirilecek.

(İstanbul/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Akyurt Teşkilatı İftar Programı'na katılacak.

(Ankara/18.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, öğle namazının ardından vatandaşlarla ve cami cemaatiyle buluşacak, esnafa ziyarette bulunacak, Trabzon Şehir Hastanesi ve bağlantı yollarını yerinde inceleyip basın açıklaması yapacak, şehit yakını, gazi ve ihtiyaç sahibi ailelere ziyaret gerçekleştirecek, "Trabzon İl Müftülüğü Gençlerle Kitap Tahlilleri" etkinliğine ve iftar programına katılacak, gençlik kolları ramazan çadırını ziyaret edecek.

(Trabzon/13.30-20.45)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 24. haftasına Kasımpaşa-Çaykur Rizespor, Galatasaray-Corendon Alanyaspor, Kocaelispor-Beşiktaş ve Göztepe-ikas Eyüpspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/20.00/Kocaeli/16.00/İzmir/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 28. haftası, İmaj Altyapı Vanspor FK-Erzurumspor FK, Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmalarıyla sürecek.

(Van/Hatay/13.30/Ankara/20.00)

3- TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 26 ve Beyaz Grup'un 28. haftaları, 4'er müsabakayla başlayacak.

4- TFF 3. Lig'in 23. haftası, gruplarda oynanacak 13 karşılaşmayla başlayacak.

5- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 22. ve son haftası, BOTAŞ-Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Fenerbahçe Opet-Nesibe Aydın müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.30/İstanbul/16.00)

6- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftası, Beşiktaş-Galatasaray Daikin, Türk Hava Yolları-Kuzeyboru, Eczacıbaşı Dynavit-Göztepe, Zerenspor-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor Eker-VakıfBank ve Aras Kargo-İlbank maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/16.00/16.00/Ankara/14.00/Bursa/İzmir/16.00)

7- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 25. haftasına Güneysu-Beşiktaş maçıyla devam edilecek.

(Rize/16.00)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı üçüncü haftasında Ortahisar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak ve Üsküdar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları yapılacak.

(Trabzon/14.00/İstanbul/15.00)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı üçüncü haftasında Yenimahalle Belediyespor-Göztepe ve MC Sistem Yurdum-Odunpazarı müsabakaları oynanacak.

(Ankara/17.00/20.00)

10- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele edeceği MotoGP'nin ilk ayağı, Tayland'da sprint yarışıyla başlayacak.

(Buriram/11.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber