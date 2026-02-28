Benzin fiyatlarına gece yarısı zam
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

AYM'ye 13 yılda 714 bin 774 bireysel başvuru yapıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM), bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012'den 31 Aralık 2025 arasındaki istatistikleri yayınladı. Bu süreçte Yüksek Mahkeme'ye 714 bin 774 bireysel başvuru yapıldı, bunlardan 623 bin 88'i sonuçlandırıldı. 82 bin 753 başvuruda en az bir hakkın ihlal edildiğine karar verildi.

AYM'ye 13 yılda 714 bin 774 bireysel başvuru yapıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM), bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012'den 31 Aralık 2025 arasındaki istatistikleri yayınladı.

Kurumun internet sitesinde ilan edilen verilere göre Yüksek Mahkeme'ye bu süreçte 714 bin 774 bireysel başvuru yapıldı, bunlardan 623 bin 88'i sonuçlandırıldı.

Derdest dosya sayısı ise 91 bin 686 olarak kayıtlara geçti. Yüksek Mahkeme'nin başvuruları karşılama oranı yüzde 87,2 oldu.

Sonuçlandırılan bireysel başvurulardan 522 bin 19'u kabul edilemez bulunurken 82 bin 753 başvuruda en az bir hakkın ihlal edildiğine, 1689 başvuruda ise hakkın ihlal edilmediğine hükmedildi.

Başvuruların 14 bin 265'inde idari ret kararı verilirken 2 bin 362 başvuruda ise diğer kararlar çıktı.

2 BİN 322 NORM DENETİMİ

Norm denetimi istatistiklerine göre Anayasa Mahkemesi'ne 550'si iptal davası, bin 886'sı itiraz başvurusu olmak üzere 2 bin 436 başvuru yapıldı. 501'i iptal, bin 821'i itiraz olmak üzere 2 bin 322 başvuru karara bağlandı.

Yüksek Mahkeme, 2025'te sonuçlandırdığı 52 iptal davasının 29'unda iptal, 22'sinde ret, 1'inde birleştirme kararı verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin 2025'te sonuçlandırdığı 226 itiraz başvurusunun 51'inde iptal, 154'ünde ret, 21'inde birleştirme yönünde karar alındı.


