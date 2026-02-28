Yeni düzenlemede ilk ceza! 303 bin TL ceza

Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne yeni yasal düzenleme kapsamında toplam 303 bin TL idari para cezası kesildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde yapılan trafik uygulamasında dur ihtarına uymayan 16 MA 5622 plakalı motosiklet sürücüsü kaçtı.

YAYA OLARAK KAÇIP BABASINI GÖNDERDİ

Yaşanan kovalamaca 5 kilometre sonra son buldu. Sürücü, motosikleti bırakarak yaya olarak kaçtı. Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde motosikletin sahibi olan Muhammed H. Olduğu tespit edildi. Motosiklet sahibi olay yerine gelerek, motosikleti oğlu Abdulgani H.'nin (25) kullandığını söyledi.

TAM 303 BİN TL CEZA YEDİ

Sürücüye 'dur' ihtarına uymamaktan 200 bin TL, abartı egzos kullanmaktan 16 bin TL, sigorta ve muayenesiz araç kullanmaktan 7 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL, motosiklet sahibine 40 bin TL olmak üzere 303 bin TL idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise 90 gün boyunca trafikten men edilerek otoparka çekildi.



