Trump'tan İran'a operasyon açıklaması: Bunu yapmak istemiyorum ama

Trump, Texas'a gitmek için Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını cevapladı.

İran'a karşı olası bir askeri müdahalenin "uzun ve yıpratıcı bir savaşa dönüşme riski olup olmadığı" sorusuna Trump, "Her zaman bir risk vardır. Biliyorsunuz, savaş olduğunda her şeyde, hem iyi hem de kötü, bir risk vardır." dedi.

Trump, askeri müdahalenin rejim değişikliğine sebep olup olmayacağı sorusuna da "Hayır, kimse bilmiyor. Olabilir de olmayabilir de. Bunu ordu olmadan yapabilsek güzel olurdu ama bazen yapmak zorundasınız." şeklinde cevap verdi.

"GİDİŞATTAN MEMBUN DEĞİLİM"

İran için "iyi niyetle ve açık bir şekilde müzakere etmeleri harika olurdu ama bunu anlamıyorlar" diyen Trump, İran konusunda henüz bir karar vermediğini ancak İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ve bu konuda İran'la anlaşma yapmak istediklerini belirtti.

Trump, "Bize sahip olmamız gerekenleri vermeye yanaşmamalarından memnun değilim. Bugün ek görüşmelerimiz olacak, bekleyip göreceğiz ama gidişattan memnun değilim." diye konuştu.

"KÜBA SIKINTI İÇİNDE"

Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında da iki ülke ile de görüşmelere devam ettiğini belirten Trump, Küba konusunda da Havana yönetimini ABD ile görüştüğünü açıkladı.

Trump, "Küba, büyük bir sıkıntı içinde. Bizimle görüşüyorlar ve belki de dostane şekilde (yönetimi) devralma gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

Küba'daki sorunları küçüklüğünden beri duyduğunu anlatan Trump, Kübalı insanların yaşadıklarının kendisi için 'çok acı" olduğunu dile getirdi.

Trump, Epstein dosyaları hakkındaki bir soruya da bu konuda bir şey bilmediğini ve tamamen akladığını söylemekle yetindi.

WİTKOFF, MISIR'DA GÖRÜŞMELERE KATILDI

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştü. İki ülke arasında bölgesel konulardaki koordinasyon kapsamında gerçekleşen görüşmede, ABD ile İran arasında dün İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşen nükleer müzakerelerin 3. turu ele alındı. Abdulati, İran nükleer dosyasıyla ilgili tüm sorunların ve endişelerin müzakereler yoluyla çözülmesini amaçlayan diplomatik çalışmaları desteklediklerini kaydetti.

RUBİO, İSRAİL'DE İRAN'A İLİŞKİN TEMASLARDA BULUNACAK

ABD-İran arasındaki askeri ve siyasi kriz sürerken, ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 2 Mart Pazartesi günü İsrail'e resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Bakan Rubio'nun iki gün sürmesi beklenen temasları kapsamında İran'a ilişkin konuların gündeme geleceği bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, planlanan ziyarete ilişkin, "Bakan Rubio İran, Lübnan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Maddelik Gazze Barış Planı'nın uygulanmasına yönelik devam eden çabalar da dahil olmak üzere bölgedeki öncelikli başlıklara ilişkin görüşmeler gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı.



