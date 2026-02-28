Yatay geçişte yeni dönem: Alt sınıfa geçiş yasaklandı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Kadın Konukevi açmak kolaylaştırıldı

Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle kapasite sınırı yeniden belirlendi. Alt limit 20'den 10'a düşüldü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Şubat 2026 10:40, Son Güncelleme : 28 Şubat 2026 10:42

Kadın Konukevi açmak kolaylaştırıldı

Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapan düzenleme, 28 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülecek değişiklik kapsamında, yönetmeliğin 8'inci maddesinin üçüncü fıkrası yeniden düzenlendi. Böylece kadın konukevlerinin kapasite aralığında önemli bir güncelleme yapıldı.

Memurlar.net'in yönetmelik üzerinde yaptığı incelemeye göre konukevleri artık en az 10, en fazla 50 kişi kapasiteli olarak kurulabilecek. Kapasite hesabında kadın ve beraberindeki çocuklar birlikte dikkate alınacak.

Kadın Konukevlerinde Kapasite Alt Sınırı 20'den 10'a Düştü

Mevcut düzenlemede kadın konukevleri en az 20, en fazla 40 kişi kapasiteli olarak kurulabiliyordu. Yapılan değişiklikle alt sınır 20'den 10'a indirildi. Bu değişiklik, özellikle küçük ölçekli yerleşim yerlerinde konukevi açılmasının önünü açabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

Alt kapasite sınırının düşürülmesiyle birlikte daha az nüfuslu ilçelerde de kadın konukevi kurulabilmesi mümkün hale geldi.

Kadın Konukevlerinde kapasite Üst Sınırı 40'tan 50'ye Yükseltildi

Düzenlemeyle birlikte üst kapasite sınırı da artırıldı. Önceki düzenlemede en fazla 40 kişi olan kapasite, yeni hükümle 50 kişiye çıkarıldı. Böylece büyükşehirlerde veya ihtiyacın yoğun olduğu bölgelerde daha fazla kadına ve çocuğa hizmet verilmesinin önü açıldı.

Yeni metinde ayrıca kapasitenin belirlenmesinde "kadın ve beraberindeki çocuk" ifadesine açıkça yer verilerek uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi amaçlandı.

Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

28 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle birlikte düzenleme yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yürütecek.

