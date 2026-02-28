Yatay geçişte yeni dönem: Alt sınıfa geçiş yasaklandı
Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor
Şubat enflasyonu salı günü açıklanıyor
ABD ve İsrail, İran'a saldırdı. Tahran'da patlama sesleri duyuldu
İrtikap soruşturması: Tanju Özcan gözaltına alındı
Benzin fiyatlarına gece yarısı zam
Emekliler bayram ikramiyesi artışını bekliyor
Yeni düzenlemede ilk ceza! 303 bin TL ceza
'Ceza sistemi suç oranını artırıyor'
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Jandarma yaralandı, 2 şüpheli yakalandı
AYM'ye 13 yılda 714 bin 774 bireysel başvuru yapıldı
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Kritik eşiğe gelindi
'Bir Türk vatandaşı olarak sağlık çalışanlarıyla gurur duyuyorum'
Martta ekonomi takvimi yoğun olacak
Aile Bakanlığı'ndan 'personel alımı' açıklaması: İddialar asılsız!
15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması: Hesap açmak yasaklanacak!
Bakan Işıkhan'dan emekliye refah sözü: Yeni adımlar atacağız
Piyasalarda haftalık bilanço: Hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Yılmaz: 2026'da enflasyon da faizler de daha da aşağı inecek
Su altında kalan Antalya yolu için açıklama: Göl sahası değil, rekor yağış!
Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek
Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni düzenleme: Süre uzatıldı!
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Çifteler Belediyesi'ne hukuki süreç: Sakaryabaşı Nehri kurtarıldı
Bakan Uraloğlu açıkladı: 15 yaş altı için yeni düzenleme yolda!
33 ekonomist yanıtladı: İşte şubat ayı enflasyon beklentisi
Otomobil piyasasına 2026 dopingi: Haydarpaşa Limanı dolup taştı!
Benzine zam gelecek
'İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürüyor'
İngiltere'nin RTÜK'ü dijital platformları denetleyecek

İngiltere'nin RTÜK'ü olarak bilinen OFCOM artık dijital platformları da denetlemeye başlayacak. Bu bağlamda platformlara caydırıcı cezalar kesilebilecek. İngiltere'deki düzenlemeyi değerlendiren Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dijital platformların aile ve gençliği tehdit ettiği uyarısında bulunup İngiltere'deki benzeri bir düzenlemenin ivedi şekilde Türkiye'de hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Haber Giriş : 28 Şubat 2026 10:26
İngiltere'nin RTÜK'ü dijital platformları denetleyecek

İngiltere'nin medya denetleyicisi Ofcom; Netflix, Disney+ ve Amazon Prime Video gibi dijital yayın platformlarını, geleneksel televizyon kanallarıyla benzer kurallara tabi tutacağını açıkladı. Türkiye'deki RTÜK benzeri bir yapıda olan ve devlet adına televizyon, radyo ve telekomünikasyon gibi iletişim sektörlerini denetleme ve cezalandırma yetkisi bulunan İletişim Ofisi (OFCOM) dijital platformlara da ceza kesebilecek.

İngiltere merkezli Guardian gazetesinin haberine göre yeni düzenlemedeki, 2024 Medya Yasası çerçevesinde hayata geçirilecek kurallar, 500 binden fazla izleyiciye sahip her platformu kapsayacak.

OFCOM tarafından atılan adımı Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık CNN Türk canlı yayınında değerlendirdi. Dijital platformların mevcut düzenlemelerdeki yetersizlik nedeniyle gençleri ve aile yapısını tehdit ettiğini söyleyen Prof. Dr. Kınık, ivedi şekilde OFCOM'a verilen yetkiler benzeri yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği çağrısında bulundu.

"ÖZGÜRLÜK KİSVESİ ADI ALTINDA TOPLUMU MANİPÜLE EDİYORLAR"

İşte Prof. Dr. Ali Murat Kırık'ın konuyla ilgili değerlendirmesinden satırbaşları:

Başta Netflix olmak üzere dijital platformlar sapkın içerikler, LGBT'nin çok ön plana çıkartılması pedofili ilişkiler, ensest ilişkiler çok rahat ve aktif bir biçimde sunuluyordu. Bunlar dijital platform abonelik sistemi var isteyen parasını verir izler, isteyen izlemez gerekçesiyle sunuluyordu. Fakat burada çifte bir standart oluşuyordu. Çünkü bu platformlar özgürlük kisvesi adı altında istedikleri gibi toplumu maniple edebiliyorlardı. Bizler bunu yıllardır söylememize rağmen bu hamle RTÜK'ten değil OFCOM'dan yani İngiltere'den geldi.

Bir kere şu var, İngiltere'nin medya bakanı diyor ki istedikleri kadar bu platformlar dijitalde olsun bu platformalar bizim yasalarımıza tabi olmaları gerekiyor. Yani küresel kisvesi altında propaganda manipülasyon, dezenformasyon ve yönlendirme etki ajanlığı gerçekleştiriyorlardı.

