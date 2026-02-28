Züber'in sahiplerinin uyuşturucu testi sonucu belli oldu
Züber'in sahiplerinin uyuşturucu testi sonucu belli oldu. Züber Yönetim Kurulu Başkanı Nailcan Kurt ile Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kurt'un uyuşturucu test sonucunun negatif olduğu açıklandı.
Şirketten yapılan açıklamada, süreç kapsamında gerçekleştirilen tüm resmi kontroller ve analizler sonucunda testlerin negatif çıktığı, herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı maddeye rastlanmadığı belirtildi.
Şirket, sürecin hukukun üstünlüğüne olan inanç doğrultusunda, şeffaflık ilkesi çerçevesinde ve yetkili mercilerle tam iş birliği içinde takip edildiğini vurguladı.
NE OLMUŞTU?
Züber markasının sahipleri Nailcan Kurt ve Murathan Kurt'un 17 Şubat'ta yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı kamuoyuna yansımıştı. Gözaltı kararının ardından adli süreç başlatılmış, konu kısa sürede gündem olmuştu.
Bugün yapılan şirket açıklamasında ise söz konusu süreçte gerçekleştirilen test ve analizlerin negatif sonuçlandığı kamuoyuyla paylaşıldı.