Suriyeli öğrenci sayısı azalıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Bakanı Yusuf Tekin, CNN TÜRK'te yayımlanan Hafta Sonu programında Türkiye'deki Suriyeli öğrenci sayısına ilişkin soruları yanıtladı.

Okullarda rakamsal olarak 800 bin ila 850 bin arasında Suriyeli öğrenci bulunduğunu ifade eden Tekin, geri dönüşler nedeniyle sayının azaldığını belirtti. "Azalıyor" vurgusu yapan Tekin, bu düşüşün devam ettiğini dile getirdi.

Türkiye, 2011 sonrası başlayan Suriye kriziyle birlikte eğitim sistemine yüz binlerce göçmen öğrenciyi entegre etti. Bu süreçte geçici eğitim merkezlerinden devlet okullarına geçiş modeli uygulanmış, öğrencilerin büyük bölümü örgün eğitim sistemine dahil edilmişti.



