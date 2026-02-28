Akalın İYİ Parti'den istifa etti: Şantaja sessiz kalmak doğru değildir

27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan adayı olan Mehmet Tolga Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Akalın, kasım ayından bu yana parti yönetimiyle ve genel başkanla derin fikir ayrılıkları yaşadığını belirtti.

"ŞANTAJA SESSİZ KALMAK DOĞRU DEĞİL"

İYİ Parti'nin kuruluş amaçlarından uzaklaştığını savunan Akalın, parti yönetiminin sergilediği tutumu eleştirdi.

Akalın, istifa açıklamasında "Başka partilere yapılan şantajı dert edinip kendisine yapılan şantaja karşı sessiz kalmak doğru değildir" ifadelerini kullandı.

Akalın, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:



