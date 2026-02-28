Benzin fiyatlarına gece yarısı zam
Emekliler bayram ikramiyesi artışını bekliyor
Yeni düzenlemede ilk ceza! 303 bin TL ceza
'Ceza sistemi suç oranını artırıyor'
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Jandarma yaralandı, 2 şüpheli yakalandı
Meteoroloji'den 6 ile sarı kod uyarısı: Heyelan, çığ ve sel riski
Şubat enflasyonu salı günü açıklanıyor
AYM'ye 13 yılda 714 bin 774 bireysel başvuru yapıldı
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Kritik eşiğe gelindi
'Bir Türk vatandaşı olarak sağlık çalışanlarıyla gurur duyuyorum'
Martta ekonomi takvimi yoğun olacak
Aile Bakanlığı'ndan 'personel alımı' açıklaması: İddialar asılsız!
15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması: Hesap açmak yasaklanacak!
Bakan Işıkhan'dan emekliye refah sözü: Yeni adımlar atacağız
Piyasalarda haftalık bilanço: Hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Yılmaz: 2026'da enflasyon da faizler de daha da aşağı inecek
Su altında kalan Antalya yolu için açıklama: Göl sahası değil, rekor yağış!
Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek
Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni düzenleme: Süre uzatıldı!
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Çifteler Belediyesi'ne hukuki süreç: Sakaryabaşı Nehri kurtarıldı
Bakan Uraloğlu açıkladı: 15 yaş altı için yeni düzenleme yolda!
33 ekonomist yanıtladı: İşte şubat ayı enflasyon beklentisi
Otomobil piyasasına 2026 dopingi: Haydarpaşa Limanı dolup taştı!
Benzine zam gelecek
'İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürüyor'
Vatandaşlık maaşında sona gelindi
Enes Batur'un uyuşturucu testi de pozitif çıktı
Emlakta EİDS dönemi: Satılık ilan sayısında düşüş bekleniyor
'Türkiye'nin uzun menzilli füze savunma ve 5. nesil uçak ihtiyacı acil'

Milli İstihbarat Akademisi (MİA), "Jeopolitik Rekabetin Dönüşümü, Yeni Meydan Okumalar ve Türkiye" başlıklı kapsamlı bir rapor yayımladı. Raporda, Türkiye'nin Karadeniz'den Afrika'ya uzanan stratejik etki alanına sahip olduğu belirtilirken, uzun menzilli hava savunma sistemlerinde seri üretim ihtiyacı ve 5. nesil taktik havacılık kabiliyetinin eksikliği stratejik açıklar arasında gösterildi.

28 Şubat 2026
Milli İstihbarat Akademisi (MİA), "Jeopolitik Rekabetin Dönüşümü, Yeni Meydan Okumalar ve Türkiye" başlıklı kapsamlı bir rapor yayımladı. Küresel sistemde artan belirsizlik ve sertleşen devletler arası rekabet ortamında, Türkiye'nin konumunu mercek altına alan raporda, Ankara'nın geniş bir coğrafyada krizleri şekillendirme ve yönetme kapasitesine sahip olduğu vurgulandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı, Asya-Pasifik hattı, Tayvan gerilimi ve İran-İsrail eksenindeki risklerin küresel denklemi daha kırılgan hale getirdiği belirtilen raporda, Türkiye'nin Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e, Orta Doğu'dan Balkanlara ve Afrika'ya kadar uzanan stratejik bir etki alanına sahip olduğu ifade edildi.

HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Türkiye Gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre; Raporda, Türkiye'nin jeopolitik konumunun hem avantaj hem de risk barındırdığının altı çizildi. Ankara'nın diplomatik manevra kabiliyeti ve sahadaki etkinliğiyle bölgesel krizlerde inisiyatif alabilen bir aktör olduğunu ve bu sayede aranan arabulucu konumuna geldiği belirtildi. Ancak aynı coğrafi konumun, Türkiye'yi eş zamanlı krizlerin doğrudan etkilerine açık hale getirdiği uyarısı da yapıldı. En dikkati çeken başlıklardan biri, çok cepheli ve yüksek yoğunluklu bir çatışma ihtimalinde, "Uzun menzilli hava ve füze savunma sistemlerinde seri üretim ihtiyacı, 5. nesil taktik askeri havacılık kabiliyetinin henüz envantere girmemiş olması, uzay alanında Avrupa ile benzer bağımlılıkların sürmesi" stratejik eksiklikler arasında gösterildi.

Uzay ve ileri teknoloji alanındaki kapasite artışının, önümüzdeki dönemde Türkiye açısından hayati önem taşıdığı vurgulandı.

GÜÇ REKABETİNİN MERKEZİNDEYİZ

Tehdit başlıkları arasında çevre kuşaklarda aynı anda birden fazla krizin ortaya çıkma ihtimali öne çıktı.

Raporda özellikle şu riskler belirtildi: Terör tehdidinin hibrit nitelik kazanması. Büyük güç rekabetinin Karadeniz-Doğu Akdeniz-Orta Doğu üçgeninde yoğunlaşması.

Çevre ülkelerdeki siyasi istikrarsızlıkların ekonomik ve güvenlik riskleri. Müttefikler arası stratejik uyumsuzluk potansiyeli.

Orta Doğu'da İran merkezli kontrolden çıkacak muhtemel bir savaşın Türkiye'yi doğrudan hedef alan devasa bir göç dalgası üretme ihtimalinin ise en büyük risklerden biri olduğu ifade edildi.

Yine, bu çatışma neticesinde hidrokarbon piyasası üzerinden küresel seviyede bir ekonomik krize sebep olabileceği kaydedildi.


