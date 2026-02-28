Benzin fiyatlarına gece yarısı zam

Gece yarısı benzine zam geldi. Akaryakıtta bir kez daha tabela değişti. Buna göre de benzinin litresine bugün itibarıyla 1,07 lira zam geldi.

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum da yakın vadede akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını yakından takibe devam ediyor.

BENZİNE ZAM

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt pompalarına zam olarak yansıyor.

Benzine zam geldi.

Bugün itibarıyla benzinin litre fiyatı 1,07 lira zamlandı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da benzinin litre fiyatı 58.28TL'den, motorinin litresi ise 60.33 TL'den satılıyor.

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.



