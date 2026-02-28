İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Jandarma yaralandı, 2 şüpheli yakalandı
İstanbul Bahçelievler'de uyuşturucu imal edip sattığı belirlenen gruba düzenlenen operasyonda çatışma çıktı. Şüphelilerin jandarma ekibine ateş açması sonucu Uzman Çavuş B.B. kolundan yaralandı. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı, 3. şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaralanan jandarma için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
İstanbul Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, Bahçelievler ilçesinde uyuşturucu imal edip sattığı belirlenen gruba karşı harekete geçti.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre şüphelilerle dün temas gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde alışverişi sırasında bölgede konumlanan JASAT ekiplerinin hareketlenmesi üzerine, şüpheliler ateş açtı. Jandarma ekibi de karşılık verince çatışma çıktı.
Jandarma Uzman Çavuş B.B.'nin kolundan yaralandığı çatışma sonrasında şüphelilerden H.K. ve O.I. yakalandı. Üçüncü şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler hakkında "görevli memura mukavemet", "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek uyuşturucu operasyonunda silahla yaralanan jandarma için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Gürlek, "Görevi başındaki kamu görevlisine silah çekenler, adalet önünde hesap verecek, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği her şart altında kararlılıkla korunacaktır. Uyuşturucuya, silahlı suç örgütlerine ve gençlerimizi hedef alan her türlü karanlık yapıya karşı mücadelemiz kesintisiz ve tavizsiz biçimde sürecektir." " ifadesini kullandı.