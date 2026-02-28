Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Türkiye'de yatırım tercihi: Altın birinci, gayrimenkul ikinci sırada

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2026'ya ilişkin "hane halkı beklentisi" verilerini yayımladı. Ankete göre hane halkının gelecek 12 ay için yatırım tercihleri; altın, gayrimenkul, araba, vadeli mevduat ve döviz olarak belirlendi. "Altın alırım" diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 2,7 puan artarak yüzde 55,5 oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2026 15:21, Son Güncelleme : 28 Şubat 2026 15:22
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2026'ya ilişkin "şubat ayı hane halkı beklentisi" verilerini yayımladı.

TCMB'nin ilk kez yayımladığı şubat ayı anketine göre hane halkının gelecek 12 ay için yatırım tercihleri; altın, gayrimenkul, araba, vadeli mevduat ve döviz olarak belirlendi.

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 2,7 puan artarak yüzde 55,5 oldu.

İkinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 30 olarak gerçekleşti.

YATIRIM TERCİHLERİ

Şubat ayı anketine göre hane halkının gelecek 12 ay için yatırım tercihleri:

  • 1 - Altın (Yüzde 55)
  • 2 - Ev/dükkan/arsa (Yüzde 30)
  • 3 - Otomobil (Yüzde 3,3)
  • 4 - Vadeli mevduat (Yüzde 3,1)
  • 5 - Döviz (Yüzde 2,4)

HANE HALKININ ENFLASYON BEKLENTİSİ

TCMB'nin verilerine göre, hane halkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 48,81 olarak gerçekleşti.

Verinin diğer sektörel verilerden ayrı açıklanacağını TCMB Başkanı Fatih Karahan, son enflasyon raporunda duyurmuştu.

Yayımlanan ilk bültene göre, hane halkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 48,81 olarak gerçekleşti.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ

Merkez Bankası'nın ilk kez açıkladığı Hanehalkı Beklenti Anketi'nin sonuçlarına göre; vatandaşın 12 ay sonrası için Dolar/TL beklentisi ise, bir önceki aya göre 0,71 TL azalarak 51,56 TL'ye geriledi.

KONUT FİYATI DEĞİŞİM BEKLENTİSİ

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi, bir önceki aya göre 3,82 puan azalarak yüzde 35,41 oldu.

TCMB, YENİ ANKETLE KATILIMCILARIN BEKLENTİLERİNİ DEMOGRAFİK KIRILIMDA DA YAYIMLIYOR

Analizde, TCMB'nin bu yeni anketle birlikte katılımcıların beklentilerini cinsiyet, yaş, gelir ve eğitim durumlarına göre demografik kırılımda da yayımladığı bildirildi.

Şubat ayında gelecek 12 aya ilişkin enflasyon beklentileri demografik kırılımlarda incelendiğinde, gruplar arasında sınırlı farklılıklar bulunduğu ve beklentilerin dar bir aralıkta kümelendiğinin görüldüğü aktarılan analizde, şunlar kaydedildi:

  • Anket kapsamına alınan diğer bir yeni soru ile katılımcılara, enflasyon ve kur beklentileri ışığında, şu anda yatırım yapabilecekleri nakit varlıkları olsa öncelikli olarak hangi yatırım aracını tercih edecekleri soruluyor. Sonuçlar hane halkının geleneksel yatırım araçlarına yönelme eğiliminin yüksek olduğuna işaret ediyor.
  • Şubat ayında, katılımcıların yüzde 55,5'i altını öncelikli yatırım aracı olarak sıralarken, yüzde 30'u gayrimenkulü öne çıkarıyor. Döviz tercihinin ve diğer finansal araçlara yönelimin ise oldukça sınırlı kaldığı görülüyor.
  • Özetle Hanehalkı Beklenti Anketi hane halkının beklentilerini Türkiye'ye özgü bir yaklaşımla, enflasyonu merkeze alan bir çerçevede daha net ve kapsamlı biçimde ölçme imkanı sağlıyor. Bu iyileştirmeyle birlikte, anket 2026 Ocak ayı itibarıyla Sektörel Enflasyon Beklentilerinde hane halkı beklentilerinin temsilinde kullanılmaya başlıyor.
  • Para politikasındaki sıkı duruşun ve dezenflasyon sürecinin devamıyla birlikte hane halkının enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin sürmesini ve beklentiler ile enflasyon arasındaki farkın kademeli olarak azalmasını bekliyoruz.


