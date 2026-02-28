Bakan Tekin'den aile birliği tayin açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı Bakanı Yusuf Tekin, CNN TÜRK'te yayımlanan Hafta Sonu programında öğretmenlerin aile birliği taleplerine ilişkin soruları yanıtladı.

2023 yılında atanan öğretmenlerin 3 yıldır ailelerinden uzakta görev yaptıklarının hatırlatılması üzerine Tekin, eğitim öğretim süreçlerinde niteliğin artırılmasının öncelikli olduğunu söyledi.

Bir öğrencinin ilkokul sürecinde öğretmeninin sık sık değişmesinin eğitim kalitesini olumsuz etkilediğini vurgulayan Tekin, özellikle temel eğitimde öğretmen sürekliliğinin kritik olduğunu ifade etti.

Bu nedenle öğretmenler için 3 yıl çalışma zorunluluğu getirildiğini belirten Tekin, söz konusu sürenin başlangıçta 4 yıl olarak planlandığını, daha sonra 3 yıla düşürüldüğünü kaydetti.

Bakan Tekin, "Öğretmen arkadaşlarımız bulundukları yerde 3 yıl çalışmak durumundalar. 3 yılı doldurduktan sonra yer değişikliği taleplerini zaten yerine getiriyoruz." dedi.



