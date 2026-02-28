Yatay geçişte yeni dönem: Alt sınıfa geçiş yasaklandı
Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor
Şubat enflasyonu salı günü açıklanıyor
ABD ve İsrail, İran'a saldırdı. Tahran'da patlama sesleri duyuldu
İrtikap soruşturması: Tanju Özcan gözaltına alındı
Benzin fiyatlarına gece yarısı zam
Emekliler bayram ikramiyesi artışını bekliyor
Yeni düzenlemede ilk ceza! 303 bin TL ceza
'Ceza sistemi suç oranını artırıyor'
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Jandarma yaralandı, 2 şüpheli yakalandı
AYM'ye 13 yılda 714 bin 774 bireysel başvuru yapıldı
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Kritik eşiğe gelindi
'Bir Türk vatandaşı olarak sağlık çalışanlarıyla gurur duyuyorum'
Martta ekonomi takvimi yoğun olacak
Aile Bakanlığı'ndan 'personel alımı' açıklaması: İddialar asılsız!
15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması: Hesap açmak yasaklanacak!
Bakan Işıkhan'dan emekliye refah sözü: Yeni adımlar atacağız
Piyasalarda haftalık bilanço: Hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Yılmaz: 2026'da enflasyon da faizler de daha da aşağı inecek
Su altında kalan Antalya yolu için açıklama: Göl sahası değil, rekor yağış!
Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek
Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni düzenleme: Süre uzatıldı!
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Çifteler Belediyesi'ne hukuki süreç: Sakaryabaşı Nehri kurtarıldı
Bakan Uraloğlu açıkladı: 15 yaş altı için yeni düzenleme yolda!
33 ekonomist yanıtladı: İşte şubat ayı enflasyon beklentisi
Otomobil piyasasına 2026 dopingi: Haydarpaşa Limanı dolup taştı!
Benzine zam gelecek
'İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürüyor'
Ramazan etkinlikleri için Cimer'e yüzbinlerce teşekkür geldi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda düzenlenen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri, vatandaşlardan yoğun ilgi ve teveccüh gördü. Etkinlikler dolayısıyla CİMER'e binlerce vatandaş, faaliyetlerin öğrencilerin milli ve manevi gelişimine katkı sağladığını belirterek bu tip uygulamaların sürdürülmesi temennisini dile getirdi. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere emeği geçen Milli Eğitim camiasına teşekkür mesajları iletildi.

Haber Giriş : 28 Şubat 2026 11:32, Son Güncelleme : 28 Şubat 2026 11:36
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda düzenlenen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri, vatandaşlardan yoğun ilgi ve teveccüh gördü.

Etkinlikler dolayısıyla CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) başvuran binlerce vatandaş, okullarda Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen faaliyetlerin öğrencilerin milli ve manevi gelişimine katkı sağladığını belirterek bu tip uygulamaların sürdürülmesi temennisini dile getirdi. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere emeği geçen Milli Eğitim camiasına teşekkür mesajları iletildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programı kapsamında Ramazan ayı dolayısıyla okullarda Maarifin Kalbinde Ramazan temalı etkinlikler düzenlenmesini kararlaştırdı.

81 ilde, Ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma değerlerini belirgin hale getiren, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmaya imkan sağlayan ruhunu yansıtacak şekilde şenlikler, söyleşi programları, ortak iftar sofraları başta olmak üzere bir dizi etkinlik planlandı.

Etkinliklerin okullarda uygulanmaya başlanması ardından velilerden CİMER'e yoğun ilgi, teveccüh ve teşekkür başvuruları iletildi.

CİMER'e Ramazan ayının ilk haftasında yapılan binlerce başvuruda vatandaşlar, "Ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma ve hoşgörü gibi değerlerini genç nesillere aktarmayı amaçlayan etkinliklere ilişkin memnuniyetlerini" ifade etti, "etkinlikler ve iftar programlarına ilişkin paylaşımlar dolayısıyla emeği geçen milli eğitim camiasına tebrik ve teşekkür mesajlarını" iletti. CİMER'e yaptıkları başvurularda veliler, söz konusu etkinliklerin, "öğrencilerin milli ve manevi gelişimine katkı sağladığına" yönelik görüş beyan ederken, vatandaşların büyük çoğunluğu, "özümüze ve kültürümüze uygun milli eğitim etkinliklerinin" arttırılması, bu tip uygulamaların sürmesini temenni eden başvurular iletti.

"BU YIL BAMBAŞKA BİR RAMAZAN YAŞIYORUZ"

Biri lisede diğeri ortaokulda okuyan iki kardeşi olduğunu ifade eden bir vatandaş, "Bu yıl kardeşlerim sayesinde bambaşka bir Ramazan yaşıyoruz. Kardeşlerim okuldan her gün o kadar mutlu ve heyecanlı geliyorlar ki, anlatamam. Kendi aralarında konuşurlarken, 'Bu hayatımızın en güzel Ramazanı oluyor' demeleri bizi çok duygulandırdı. Onların bu yoğun isteği ve mutluluğu bizi de harekete geçirdi. Bu sene ilk defa evimizi Ramazan için süsledik ve o manevi havayı hep birlikte evimizde de karşıladık.Gençlerimizin ve çocuklarımızın değerlerimizi bu kadar severek, isteyerek ve eğlenerek öğrenmesi paha biçilemez bir değer" derken, kalpten teşekkürlerini iletti. Bir diğer başvuruda "Ramazan iklimini öğrencilerimizin günlük hayatında sadece zihinlere değil kalplere de dokundunuz. Bu kıymetli hizmetleri evlatlarımıza sunan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Milli eğitim bakanımız Sayın Yusuf Tekin beyefendiye tüm idareci, öğretmen ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. Etkinliklere dahil olan bir veli ise duygularını, "'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri ile çocuklarımıza Ramazan'ın bereketini, paylaşmayı ve manevi güzellikleri öyle içten yaşatıyorsunuz ki... Özellikle teneffüslerde yükselen ilahiler, miniklerin cıvıl cıvıl coşkusuyla hep bir ağızdan söylemeleri, okul bahçelerinin, koridorlarının Ramazan sevinciyle dolup taşması muhteşem olmuş! Bu samimi çabalarınız, geleceğimizin teminatı yavrularımızın kalbine iman tohumları ekiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" sözleriyle aktardı.

GENÇLERİN DEĞER TEMELLİ KİMLİK İNŞASINA KATKI SAĞLIYOR

Maarif Ramazan Etkinlikleri dolayısıyla CİMER'e ulaşan başvurularda, "Türkiye'deki şarkı sözleri ve sosyal medya içeriklerinin çocukları olumsuz etkilemesine karşı bu tür Ramazan etkinliklerinin ve değer eğitimi uygulamalarının desteklenmesini" savunanlar, "Ramazan bilincinin doğru bir pedagojik yaklaşımla anlatılmasının "gençlerin değer temelli bir kimlik inşa etmesine, zararlı alışkanlıklardan uzak durmasına ve toplumsal sorumluluk bilinci kazanmalarına önemli katkı sağlayacağı" düşüncesini ifade edenler ile bu tip etkinlikler yoluyla "Türkiye Yüzyılı hayaline bir adım daha yaklaşıldığını" ifade edenler de yer alıyor.


