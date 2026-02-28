Yeni kanun uygulamaya girdi: Araçtan indi, 180 bin TL ceza yedi

Bursa'da trafikte yol vermeme nedeniyle yaşanan tartışma, fiziki kavgaya dönüşünce sürücüye 180 bin TL idari para cezası kesildi, ehliyetine 60 gün el konuldu.

Olay, Merinos Kavşağı Batçık mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde olan bir otomobil, ticari araca yol vermeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede fiziki kavgaya dönüştü. Ticari araçtan inen üç kişi, otomobil sürücüsüne saldırdı. O anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı; kavga ve saldırının tüm detayları net şekilde görüldü.

YENİ KANUN ÇERÇEVESİNDE İLK CEZA

Bursa'da yeni yürürlüğe giren trafik kanunu kapsamında, olay sonrası sürücüye ilk cezai işlem uygulandı. Saldırı ve ısrarlı takip nedeniyle sürücüye 180 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, aracı ise 60 gün trafikten men edildi.

Yeni kanuna göre, trafikte başka bir aracı ısrarla takip eden veya araçtan inerek saldıran sürücülere aynı cezalar uygulanıyor. Ehliyetleri alınan sürücüler, yeniden ehliyetlerini alabilmek için psikoteknik değerlendirmeden geçmek zorunda.

YETKİLİLERDEN UYARI

Bursa Emniyet yetkilileri, vatandaşları trafikte sakin olmaya çağırırken, yeni kanunla birlikte cezaların caydırıcılığının artırıldığını hatırlattı.