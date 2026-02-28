Togg'un ucuz modeli T6'nın fiyatı belli oldu

Türkiye'nin elektrikli araç pazarındaki gururu Togg, her geçen gün genişleyen ürün gamı ve vizyonuyla otomotiv sektöründe dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Elektrikli otomobillere olan ilginin zirveye ulaştığı bu dönemde, vatandaşların en çok talep ettiği "daha erişilebilir yerli otomobil" beklentisi nihayet somut bir karşılık buluyor. Elektrikli araç dünyasındaki güvenilir analizleri ve güncel paylaşımlarıyla tanınan "Dolu Batarya" sayfasının aktardığı son bilgilere göre, Togg'un yollara çıkarmaya hazırlandığı yeni ucuz modeli T6'nın başlangıç fiyatı ve teknik stratejisi büyük ölçüde netlik kazandı.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın açıklamaları ışığında şekillenen bu yeni dönem, dar ve orta gelirli vatandaşların da sıfır kilometre bir elektrikli araca sahip olma hayalini gerçeğe dönüştürecek.

YARI FİYATINA YERLİ OTOMOBİL: TOGG T6 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Yerli otomobil projesinin başından beri hedeflenen tabana yayılma stratejisi, yeni T6 modeliyle vücut buluyor. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın katıldığı etkinlikte verdiği güçlü sinyaller, piyasada büyük bir heyecan yarattı. Yapılan değerlendirmelere göre, 2027 yılında yollara çıkması planlanan Togg T6 modeli, mevcut T10X ve önümüzdeki dönemde satışa sunulacak T10F modellerinin neredeyse yarı fiyatına tüketicilerle buluşacak. Bugünkü ekonomik koşullar ve piyasa şartları göz önüne alındığında, T6'nın başlangıç fiyatının yaklaşık 1,3 milyon Türk Lirası bandında olacağı öngörülüyor. Sektör uzmanlarının analizleri, aracın vergisiz fiyatının 1 milyon liranın altında tutularak ÖTV avantajından maksimum seviyede yararlanılmasını sağlayacak bir stratejinin izlendiğini ortaya koyuyor. Bu iddialı fiyatlandırma, Türkiye otomotiv pazarında yerli üretimin gücünü bir kez daha kanıtlarken, pazardaki yabancı rakiplerine karşı da rekabetçi bir üstünlük sağlayacak.

Togg Türkiye'de üretilen ve yaklaşık 1 milyon 350 bine satılan Fiat Egea Cross Street modelinden daha ucuza satılarak, Türkiye'nin en ucuz otomobili ünvanını ele geçirecek.

KÜÇÜK LFP BATARYA VE YENİ TİCARİ ARAÇ MÜJDESİ

Togg'un bu denli iddialı bir fiyat etiketine nasıl ulaşacağı sorusunun cevabı ise teknolojik tercihlerde gizli. Maliyetleri optimize etmek ve fiyatı çok daha erişilebilir seviyelerde tutmak amacıyla, Togg T6'nın giriş seviyesinde nispeten daha küçük kapasiteli bir LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya paketiyle gelmesi bekleniyor. LFP bataryalar, uzun ömürleri, yüksek güvenlik standartları ve en önemlisi uygun maliyetleriyle son dönemde küresel elektrikli araç üreticilerinin de bir numaralı tercihi konumunda. Togg'un bu hamlesi, hem verimliliği hem de ekonomikliği aynı kasada buluşturacak.

Öte yandan markanın büyüme stratejisi sadece binek otomobillerle sınırlı kalmıyor. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın açıklamalarında yer alan bir diğer sürpriz ise ticari araç segmentine yönelik oldu. Tosyalı, ucuz model T6'nın piyasaya sürülmesinin ardından, çok kısa bir süre içerisinde tamamen elektrikli bir hafif ticari aracın da Togg logosuyla yollardaki yerini alacağını müjdeledi. Bu gelişme, hem esnaf ve KOBİ'ler hem de lojistik sektörü için heyecan verici bir sıfır emisyon alternatifi oluştururken, Togg'un mobilite ekosistemindeki kararlılığını da gözler önüne seriyor.