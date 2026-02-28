Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2026 17:14, Son Güncelleme : 28 Şubat 2026 17:14
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil ile C.K. idaresindeki hafif ticari araç, Bingöl-Elazığ kara yolu Kurudere köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada, otomobildeki Ali Kılıç öldü, 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Pusat, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sağlık durumu ağır olan diğer 3 yaralının hastanedeki tedavisi devam ediyor.