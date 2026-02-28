DMM: Türkiye, İran'a yönelik saldırıda hava sahasını kullandırmadı

Türkiye'de sosyal medyada dolaşıma sokulan ve Türkiye'nin İran'a yönelik son saldırılara destek verdiği yönündeki paylaşımlara ilişkin resmi açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiğini duyurdu.

Açıklamada, Türkiye'nin tarafı olmadığı herhangi bir çatışma veya savaşta, taraflar lehine olacak şekilde hava sahası dahil hiçbir unsurunu operasyonel amaçla kullandırmayacağı vurgulandı.

"Hava, Kara ve Deniz Unsurları Kullandırılmaz"

DMM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti, tarafı olmadığı herhangi bir çatışma veya savaşta; taraflar lehine olacak şekilde hava sahası dahil olmak üzere hava, kara ve deniz unsurlarının hiçbirini operasyonel amaçlarla kullandırmaz. Bu husus, ülkemizin temel dış politika ve güvenlik prensipleri arasında yer almaktadır."

Bu çerçevede, Türkiye'nin herhangi bir askeri operasyona dolaylı ya da doğrudan destek verdiği yönündeki paylaşımların resmi makamlarca doğrulanmadığı ve gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Egemenlik Hakları Vurgusu

Açıklamada ayrıca Türkiye'nin hava, kara ve deniz sahası üzerindeki egemenlik haklarının "tam ve tartışmasız" olduğu ifade edildi. Egemenlik alanlarına ilişkin tüm faaliyetlerin yalnızca Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda ve yetkili makamların denetim ve kontrolü altında yürütüldüğü kaydedildi.

Bu vurgu, özellikle Türkiye'nin hava sahasının başka ülkeler tarafından operasyonel amaçla kullanıldığı yönündeki iddialara açık bir yanıt olarak değerlendirildi.

"Resmi Açıklamalar Dikkate Alınmalı" Uyarısı

DMM, kamuoyuna spekülatif ve mesnetsiz iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu. Açıklamada, yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan bilgilendirmelerin esas alınmasının önemine dikkat çekildi.

Son dönemde sosyal medya üzerinden yayılan iddiaların bölgesel gerilimler bağlamında kamuoyunda kafa karışıklığı oluşturduğu belirtilirken, yetkililer dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

İncirlik Hava Üssü'nden canlı görüntü yayınlayan Ajansa soruşturma

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin görüntülerin ANKA Haber Ajansı tarafından canlı yayınlanmasına yönelik resen soruşturma başlattı.