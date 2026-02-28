Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Yeni kanun uygulamaya girdi: Araçtan indi, 180 bin TL ceza yedi
Yeni kanun uygulamaya girdi: Araçtan indi, 180 bin TL ceza yedi
DMM: Türkiye, İran'a yönelik saldırıda hava sahasını kullandırmadı
DMM: Türkiye, İran'a yönelik saldırıda hava sahasını kullandırmadı
Orta Doğu Gerilimi: Gram Altın 8 Bin TL'yi Aştı
Orta Doğu Gerilimi: Gram Altın 8 Bin TL'yi Aştı
Bolu Belediyesine yapılan irtikap operasyonunun ayrıntıları açıklandı
Bolu Belediyesine yapılan irtikap operasyonunun ayrıntıları açıklandı
THY, Orta Doğu seferlerini iptal etti
THY, Orta Doğu seferlerini iptal etti
Yatay geçişte yeni dönem: Alt sınıfa geçiş yasaklandı
Yatay geçişte yeni dönem: Alt sınıfa geçiş yasaklandı
Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor
Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor
Şubat enflasyonu salı günü açıklanıyor
Şubat enflasyonu salı günü açıklanıyor
ABD ve İsrail, İran'a saldırdı. Tahran'da patlama sesleri duyuldu
ABD ve İsrail, İran'a saldırdı. Tahran'da patlama sesleri duyuldu
Benzin fiyatlarına gece yarısı zam
Benzin fiyatlarına gece yarısı zam
Emekliler bayram ikramiyesi artışını bekliyor
Emekliler bayram ikramiyesi artışını bekliyor
Yeni düzenlemede ilk ceza! Dur ihtarına uymadı, 303 bin TL ceza
Yeni düzenlemede ilk ceza! Dur ihtarına uymadı, 303 bin TL ceza
'Ceza sistemi suç oranını artırıyor'
'Ceza sistemi suç oranını artırıyor'
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Jandarma yaralandı, 2 şüpheli yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Jandarma yaralandı, 2 şüpheli yakalandı
AYM'ye 13 yılda 714 bin 774 bireysel başvuru yapıldı
AYM'ye 13 yılda 714 bin 774 bireysel başvuru yapıldı
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Kritik eşiğe gelindi
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Kritik eşiğe gelindi
'Bir Türk vatandaşı olarak sağlık çalışanlarıyla gurur duyuyorum'
'Bir Türk vatandaşı olarak sağlık çalışanlarıyla gurur duyuyorum'
Martta ekonomi takvimi yoğun olacak
Martta ekonomi takvimi yoğun olacak
Aile Bakanlığı'ndan 'personel alımı' açıklaması: İddialar asılsız!
Aile Bakanlığı'ndan 'personel alımı' açıklaması: İddialar asılsız!
15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması: Hesap açmak yasaklanacak!
15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması: Hesap açmak yasaklanacak!
Bakan Işıkhan'dan emekliye refah sözü: Yeni adımlar atacağız
Bakan Işıkhan'dan emekliye refah sözü: Yeni adımlar atacağız
Piyasalarda haftalık bilanço: Hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Piyasalarda haftalık bilanço: Hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Yılmaz: 2026'da enflasyon da faizler de daha da aşağı inecek
Yılmaz: 2026'da enflasyon da faizler de daha da aşağı inecek
Su altında kalan Antalya yolu için açıklama: Göl sahası değil, rekor yağış!
Su altında kalan Antalya yolu için açıklama: Göl sahası değil, rekor yağış!
Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek
Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek
Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni düzenleme: Süre uzatıldı!
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni düzenleme: Süre uzatıldı!
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Çifteler Belediyesi'ne hukuki süreç: Sakaryabaşı Nehri kurtarıldı
Çifteler Belediyesi'ne hukuki süreç: Sakaryabaşı Nehri kurtarıldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

DMM: Türkiye, İran'a yönelik saldırıda hava sahasını kullandırmadı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yer alan "Türkiye İran'a yönelik saldırılara destek verdi" iddialarının tamamen asılsız olduğunu açıkladı. Açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti, tarafı olmadığı herhangi bir çatışma veya savaşta; taraflar lehine olacak şekilde hava sahası dahil olmak üzere hava, kara ve deniz unsurlarının hiçbirini operasyonel amaçlarla kullandırmaz. Bu husus, ülkemizin temel dış politika ve güvenlik prensipleri arasında yer almaktadır." denildi.

Haber Giriş : 28 Şubat 2026 15:58, Son Güncelleme : 28 Şubat 2026 16:02
Yazdır
DMM: Türkiye, İran'a yönelik saldırıda hava sahasını kullandırmadı

Türkiye'de sosyal medyada dolaşıma sokulan ve Türkiye'nin İran'a yönelik son saldırılara destek verdiği yönündeki paylaşımlara ilişkin resmi açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiğini duyurdu.

Açıklamada, Türkiye'nin tarafı olmadığı herhangi bir çatışma veya savaşta, taraflar lehine olacak şekilde hava sahası dahil hiçbir unsurunu operasyonel amaçla kullandırmayacağı vurgulandı.

"Hava, Kara ve Deniz Unsurları Kullandırılmaz"

DMM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Cumhuriyeti, tarafı olmadığı herhangi bir çatışma veya savaşta; taraflar lehine olacak şekilde hava sahası dahil olmak üzere hava, kara ve deniz unsurlarının hiçbirini operasyonel amaçlarla kullandırmaz. Bu husus, ülkemizin temel dış politika ve güvenlik prensipleri arasında yer almaktadır."
Bu çerçevede, Türkiye'nin herhangi bir askeri operasyona dolaylı ya da doğrudan destek verdiği yönündeki paylaşımların resmi makamlarca doğrulanmadığı ve gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Egemenlik Hakları Vurgusu

Açıklamada ayrıca Türkiye'nin hava, kara ve deniz sahası üzerindeki egemenlik haklarının "tam ve tartışmasız" olduğu ifade edildi. Egemenlik alanlarına ilişkin tüm faaliyetlerin yalnızca Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda ve yetkili makamların denetim ve kontrolü altında yürütüldüğü kaydedildi.
Bu vurgu, özellikle Türkiye'nin hava sahasının başka ülkeler tarafından operasyonel amaçla kullanıldığı yönündeki iddialara açık bir yanıt olarak değerlendirildi.

"Resmi Açıklamalar Dikkate Alınmalı" Uyarısı

DMM, kamuoyuna spekülatif ve mesnetsiz iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu. Açıklamada, yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan bilgilendirmelerin esas alınmasının önemine dikkat çekildi.
Son dönemde sosyal medya üzerinden yayılan iddiaların bölgesel gerilimler bağlamında kamuoyunda kafa karışıklığı oluşturduğu belirtilirken, yetkililer dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

İncirlik Hava Üssü'nden canlı görüntü yayınlayan Ajansa soruşturma

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin görüntülerin ANKA Haber Ajansı tarafından canlı yayınlanmasına yönelik resen soruşturma başlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber