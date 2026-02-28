İran'daki Türk vatandaşlarına güvenlik uyarısı

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki son gelişmeler bağlamında İran'daki güvenlik durumunun hassasiyet arz ettiği belirtilerek, vatandaşlara bir dizi uyarıda bulunuldu.

Duyuruda, İran'da bulunan Türk vatandaşlarının güvenli bölgelerde kalmaları, askeri alan ve binalardan uzak durmaları ve acil durumlar dışında dışarı çıkmaktan imtina etmeleri tavsiye edildi.

Açıklamada ayrıca, İran'a seyahat etmeyi planlayan vatandaşların, acil durumlar haricinde bu seyahatlerini ertelemeleri istendi.

Sınır kapıları açık

Büyükelçilik, Türkiye ile İran arasındaki kara sınır kapılarına ilişkin de bilgi vererek, "Esendere, Kapıköy ve Gürbulak kara sınır kapıları açık olup, vatandaşlarımızın kara yoluyla ülkemize intikal etmesi mümkündür." ifadesini kullandı.

Gelişmelere dair duyuruların, Dışişleri Bakanlığı ile İran'daki temsilciliklerin resmi web siteleri ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinin önemine dikkat çekildi.

Acil durum iletişim numaraları paylaşıldı

Vatandaşların acil durumlarda ulaşabilecekleri hatlar ve temsilcilik bilgileri ise şu şekilde paylaşıldı:

Konsolosluk Çağrı Merkezi: +90 312 292 29 29

Tahran Büyükelçiliği: +98 912 130 22 58 ([email protected])

Tebriz Başkonsolosluğu: +98 910 269 28 77 ([email protected])

Urumiye Başkonsolosluğu: +98 910 268 20 99 ([email protected])

Meşhed Başkonsolosluğu: +98 900 474 17 07 ([email protected])



