Orta Doğu Gerilimi: Gram Altın 8 Bin TL'yi Aştı

Orta Doğu'da artan askeri gerilim, küresel piyasalarda güvenli liman talebini yükseltti. İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ile İran'ın Körfez'deki ABD üslerine karşılık vermesi sonrasında, iç piyasada altın fiyatları sert yükseldi. Serbest piyasada gram altın 8 bin lira seviyesinin üzerine çıktı.

Gram altın 8 bin lira seviyesini geçti

Serbest piyasa fiyatlarına göre 24 ayar gram altının alış fiyatı 7.800 lira, satış fiyatı ise 8.180 lira olarak kaydedildi. Böylece gram altın psikolojik eşik olarak görülen 8 bin lira seviyesini aşmış oldu.

Uzmanlar, ons altındaki yükseliş ve dolar/TL kurundaki hareketliliğin gram fiyatını yukarı taşıdığını belirtiyor. Jeopolitik risklerin artması durumunda fiyat oynaklığının devam edebileceği ifade ediliyor.

Çeyrek altın fiyatları da yükseldi

Artan talep çeyrek altın fiyatlarına da yansıdı. Çeyrek altının alış fiyatı 12.619 lira, satış fiyatı ise 13.384 lira seviyesine çıktı.

Yatırımcıların belirsizlik dönemlerinde altına yöneldiğine dikkat çeken piyasa temsilcileri, Orta Doğu'daki gelişmelerin seyrinin altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor.

Altın fiyatlarında jeopolitik risk etkisi

Küresel piyasalarda risk iştahının azalması, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor. ABD-İran gerilimi ve İsrail'in bölgedeki askeri adımları, altın fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturdu.

İslam Memiş: Savaş en fazla 5 gün sürecek, Pazartesi şok beklenmiyor

Piyasalardaki gergin bekleyişi Mynet'e değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, pazartesi açılışında dünya piyasalarının halihazırda beklediği bir senaryonun fiyatlanacağını ve büyük bir şok tablosu öngörmediğini belirtti. Bu sıcak çatışmanın en fazla beş gün süreceğini tahmin eden Memiş, ons altın cephesinde 5 bin 400 - 5 bin 500 dolar bandının test edilmesinin sürpriz olmayacağının altını çizdi.

Sürecin gram altın yatırımcıları için ne anlama geldiğini ise şu sözlerle ifade etti:

"Gram altın tarafında 8 bin 50 ile 8 bin 100 TL gibi direnç seviyeleri var, yakından takip edeceğiz. 2025 Kasım'da 2026'da neler olacağını söylemiştim. 2026 manipülasyon yılı, bu şekilde devam edecek bu yıl. Her ay farklı bir hikaye göreceğiz"

Ev ve araba alacaklar dikkat: "Yükselişler satış fırsatı"

Yılın ilk çeyreğinde jeopolitik krizlerin ön planda olacağını, ilerleyen dönemlerde ise odak noktasının ABD Merkez Bankası (Fed) kararları ve dış siyasete kayacağını belirten Memiş, yılın ikinci yarısı ve 2027 için küresel piyasalar adına olumlu bir tablo çizdi.

Uzman isim, mevcut yükselişlerin yatırımcılar için ne anlama geldiğini kendi cümleleriyle şöyle özetledi:

"Savaş gerginliği, jeopolitik riskler falan derken altın ve gümüş tarafında bu yükselişler hepsi satış için bir fırsat. Altın tarafında 6 bin dolar direnci var, bu seviyeyi görünce yavaş yavaş çıkılması gerekir. Ev veya araba alacaklar, nakde ihtiyacı olanlar bunu fırsat bilsin"

Beklenen 'altın vuruş' geliyor

Yatırımcıları daha önce de uyardığını hatırlatan İslam Memiş, piyasalardaki asıl sert hareketin henüz yaşanmadığını vurguladı. Uzmanın "altın vuruş" olarak adlandırdığı ve piyasaları sarsacak satış dalgasına ilişkin açıklamaları şu şekilde:

"2 bin dolarlık bir satış bekliyorum. Stratejim, yılın ilk yarısında yükseliş ikinci yarısında ise düşüş. Ocak ayında yatırımcıları uyarmıştım, 'Bu satışları sürpriz olarak görmeyin, daha önümüzde altın vuruş var' demiştim. Altın vuruşta 6 bin dolar seviyesinden olacak. Manipülasyon yılı olduğu için zamanı kestiremiyoruz maalesef"