İBB davası 9 Mart'ta başlıyor: İmamoğlu'na 2430 yıla kadar hapis istemi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 9 Mart'ta Silivri'de ilk kez hakim karşısına çıkacak. Savcılık, İmamoğlu hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet" gibi birçok suçtan 2430 yıla kadar hapis cezası talep ediyor. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek 407 sanıklı dava, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde gerçekleşecek. İddianamede, İmamoğlu'nun yanı sıra 6 isim daha "örgüt yöneticisi" sıfatıyla sanıklar arasında yer alıyor.

01 Mart 2026 08:06
19 Mart'ta görevinden uzaklaştırılan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 Mart'ta ilk defa hakim karşısına çıkacak.

Aralık ayında kabul edilen iddianamede İmamoğlu hakkında; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" başta olmak üzere çok sayıda suçlama yöneltiliyor.

Savcılık, İmamoğlu için 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 105'i tutuklu olmak üzere toplam 407 sanığın yer aldığı dosyanın Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülmesine karar vermişti.

6 KİŞİ DAHA ÖRGÜT YÖNETİCİSİ

İddianameye göre Ekrem İmamoğlu ile birlikte altı isim daha "örgüt yöneticisi" olarak yer alıyor. Buna göre tutuklu sanıklar İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun ve ASOY İnşaat'ın sahibi Adem Soytekin'in yanı sıra, casusluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Hüseyin Gün ile hakkında uluslararası yakalama emri çıkarılan firari Murat Gülibrahimoğlu ve tutuksuz yargılanan, kamuoyunda İmamoğlu'nun "kasası" olarak anılan iş insanı Ertan Yıldız da örgüt yöneticisi olarak suçlanıyor.

