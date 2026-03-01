Üniversitelerde 'denklik' ve 'yatay geçiş' kuralları güncellendi
CİMER'e teşekkür yağdı: MEB'in Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi

MEB'in "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri, velilerden ve öğrencilerden büyük beğeni topladı. CİMER'e gelen binlerce mesajda, etkinliklerin çocukların manevi gelişimine sağladığı katkı vurgulandı. Yapılan araştırmalara göre, MEB'in Ramazan genelgesini doğru bulanların oranı %80 bandında seyrediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda düzenlenen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. CİMER'e yapılan binlerce başvuruda, etkinliklerin öğrencilerin milli ve manevi gelişimine katkı sağladığı vurgulanarak devamının istenmesi dikkat çekti.

OKULDAN MUTLU DÖNÜYORLAR

Biri lisede diğeri ortaokulda okuyan iki kardeşi olduğunu ifade eden bir vatandaş "Bu yıl kardeşlerim sayesinde bambaşka bir ramazan yaşıyoruz. Kardeşlerim okuldan her gün o kadar mutlu ve heyecanlı geliyorlar ki, anlatamam.

Kendi aralarında konuşurlarken, 'Bu hayatımızın en güzel ramazanı oluyor' demeleri bizi çok duygulandırdı. Onların bu yoğun isteği ve mutluluğu bizi de harekete geçirdi. Bu sene ilk defa evimizi ramazan için süsledik ve o manevi havayı hep birlikte evimizde de karşıladık. Gençlerimizin ve çocuklarımızın değerlerimizi bu kadar severek, isteyerek ve eğlenerek öğrenmesi paha biçilemez bir değer" derken, kalpten teşekkürlerini iletti.

"KALPLERİNE DOKUNDUNUZ"

Bir diğer başvuruda "Ramazan iklimini öğrencilerimizin günlük hayatında sadece zihinlere değil kalplere de dokundunuz. Bu kıymetli hizmetleri evlatlarımıza sunan başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere Milli Eğitim Bakanı'mız Sayın Yusuf Tekin Beyefendi'ye tüm idareci, öğretmen ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. Etkinliklere dahil olan bir veli ise duygularını 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri ile çocuklarımıza ramazanın bereketini, paylaşmayı ve manevi güzellikleri öyle içten yaşatıyorsunuz ki...

Özellikle teneffüslerde yükselen ilahiler, miniklerin cıvıl cıvıl coşkusuyla hep bir ağızdan söylemeleri, okul bahçelerinin, koridorlarının ramazan sevinciyle dolup taşması muhteşem olmuş! Bu samimi çabalarınız, geleceğimizin teminatı yavrularımızın kalbine iman tohumları ekiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" sözleriyle aktardı.

Öte yandan yapılan araştırmalarda bakanlığın açıkladığı ramazan genelgesini doğru bulanların oranı yüzde 80 bandında...

