Meteoroloji duyurdu: Kar ve yağmur geliyor, batıda sıcaklık artışı var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz'de yağmur, Doğu Anadolu ile bazı iç kesimlerde ise kar yağışı beklendiğini duyurdu. Batı bölgelerde sıcaklıkların 1-3 derece artması beklenirken, yurdun kalanında hava koşullarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mart 2026 08:14, Son Güncelleme : 01 Mart 2026 08:14
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Amasya, Tokat, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

