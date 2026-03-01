Trump, İran lideri Ali Hamaney'in öldüğünü duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Hamaney'in öldüğünü söyledi. İran tarafı bu iddiayı doğrulamadı.

Trump, paylaşımda ".... Hamaney öldü. Bu sadece İran halkı için değil, Hamaney ve ... tüm büyük Amerikalılar ve dünyanın birçok ülkesinden insanlar için de adalet demektir" dedi. Trump, Hameney'in ölümünün İranlılara ülkelerini geri almaları için en büyük fırsatı verdiğini söyledi.

Hamaney'in ABD'nin istihbarat birimlerinden ve gelişmiş takip sistemlerinden kaçamadığını söyleyen Trump, "Kendisinin (Hamaney'in) veya onunla birlikte öldürülen diğer liderlerin yapabileceği hiçbir şey yoktu." dedi.

TRUMP: "İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ARTIK SAVAŞMAK İSTEMİYOR"

Trump açıklamalarının devamında şunlar söyledi:

Bu, İran halkı için ülkelerini geri alma konusunda tek en büyük fırsattır. Duymaya başladığımız kadarıyla, birçok İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), asker ve diğer güvenlik ve polis güçleri artık savaşmak istemiyor ve bizden bağışıklık talep ediyor. Dün gece de söylediğim gibi, "Şimdi bağışıklık alabilirler, sonra sadece ölüm alırlar!"

Umarım IRGC ve polis, İranlı vatanseverlerle barışçıl bir şekilde birleşir ve ülkeyi hak ettiği büyüklüğe geri getirmek için birlikte çalışır. Bu süreç yakında başlamalıdır; yalnızca Khamenei'nin ölümü değil, ülke de yalnızca bir gün içinde büyük ölçüde tahrip edilmiş ve hatta yok edilmiştir.

Ancak ağır ve hassas bombardıman, hedefimize ulaşmak için, yani ORTADOĞU'DA VE GERÇEKTEN DÜNYA GENELİNDE BARIŞ sağlamak amacıyla, hafta boyunca veya gerektiği sürece kesintisiz devam edecektir.

HAMANEY HESABINDAN GÖRSEL PAYLAŞILDI

Trump'ın Hamaney'in ölümünü iddia ettiği paylaşımın hemen ardından Hameney'in hesabından bir görsel paylaşıldı. Görselde, "Hz. Ali'nin adıyla. Firavun'a doğru Musa, Nil'den geliyor. Ali, Zülfikar'ıyla İsrail'e doğru geliyor" denildi.

86 yaşındaki Hamaney, İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin ölümünün ardından 1989'da İran'ın dini lideri olmuştu. Hameney, İran'ın siyasi, askeri ve dini kurumları üzerinde büyük etkisi bulunuyor ve iç ve dış ilişkileri yönlendiriyordu.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "artık hayatta olmadığına" dair birçok işaret olduğunu söyledi, ancak ölümünü açıkça doğrulamadı.

Netanyahu, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarına ilişkin yaptığı görüntülü açıklamada, saldırıların gerekli olduğu sürece devam edeceğini savunarak barışa yol açacağını iddia etti.

İran lideri Hamaney'e yönelik suikast girişimine ilişkin Netanyahu, Hamaney'in Tahran'ın merkezindeki konutunu hedef aldıklarını belirterek "Onun hayatta olmadığına dair birçok işaret var." iddiasında bulundu.

İran halkına seslenen Netanyahu, "Rejimi devirme görevini tamamlamak için yakında topluca sokaklara çıkma zamanınız gelecek." diyerek rejim değişikliği mesajı verdi.

İran Dışişleri Bakanlğı sözcüsü teyit edemedi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, BBC yayınında soruları yanıtladı. "İran lideri Ali Hamaney'in hayat olduğunu teyit edebilir misiniz?" şeklindeki soruya yanıt veren Bekayi, "Herhangi bir şeyi teyit edecek durumda değilim." ifadesini kullandı.

Abbas Erakçi ise, "Bildiğim kadarıyla Ali Hamaney hayatta." diye konuşmuştu.