Dışişleri: Bölgedeki süreci yakın takipteyiz

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bölgemizdeki son gelişmeler kapsamında vatandaşlarımızın güvenliğine yönelik tüm hazırlıklar tamamlanmış olup, süreç yakından takip edilmektedir.

Bölgedeki tüm Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız tam kadro görev başında olup çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir.

7 gün 24 saat hizmet veren Dışişleri Konsolosluk Çağrı Merkezi (00 90 312 292 29 29), vatandaşlarımızdan gelen başvuruları yanıtlamakta, ihtiyaç duyulan yönlendirmeleri yapmakta ve acil durumlarda hızlı koordinasyon sağlamaktadır.

Bu aşamada bölgeye giden tüm uçuşlar iptal edilmiştir. İran'la olan üç sınır kapımız ise açık durumdadır.

Risk değerlendirmeleri belli aralıklarla güncellenmekte ve ilgili kurumlarımız ve yerel makamlarla koordinasyon halinde gerekli tedbirler devreye alınmaktadır.

Güncel duruma ilişkin duyurular dış misyonlarımız tarafından düzenli olarak paylaşılmakta olup vatandaşlarımızın bulundukları bölgelerdeki güvenlik koşullarına dair bilgilendirmelerimiz devam edecektir."