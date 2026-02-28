Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,, CNN Türk'te yayımlanan "Hakan Çelik ile Hafta Sonu" programında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

"Alan değişikliği yapılacak mı, yapılacaksa kılavuz ne zaman yayımlanacak?" sorusuna da Bakan Tekin şu cevabı verdi:

"Alan değişikliği de yapacağız ama bizim o konuda kriterlerimiz var. Orada kul hakkı yemeden, adaletsizlik yapmadan bir alan değişikliği gündemimizde. Bir branşta çok yüksek bir puanla bir arkadaşımız atanamamışken daha düşük puanla başka bir branşa atanıp sonra o lisanstan mezuniyet alan kişiler o branşa geçmek istiyorlar. Orada bir kaotik durum ortaya çıkıyor, biz onu da koruyacak şekilde, herhangi bir adaletsizlik olmayacak şekilde, ihtiyaçlarımızı da göz önünde bulundurarak alan değişikliği de yapacağız."

"PİKTES öğretmenleri kadroya alınacak mı?" sorusu üzerine Tekin, "PİKTES biliyorsunuz, ülkemizde bulunan Suriyeli misafirlerle ilgili olarak Avrupa Birliği kaynaklı olarak yürüttüğümüz bir projeydi. O fonla sınırlı, o konuyu da biz değerlendiriyoruz, 3 bin civarında öğretmen arkadaşımız kaldı zaten." dedi.

Tekin, bir başka soru üzerine şu anda Türkiye'de 800 bin civarında Suriyeli öğrenci olduğunu, dönüşlerle birlikte bunun sürekli azaldığını ifade etti.

"Heybeliada Ruhban Okulu açılacak mı, son durum nedir?" sorusuna Tekin şu karşılığı verdi:

"Heybeliada biliyorsunuz, dünyada bilhassa Hristiyan camiası tarafından çok önemli bir sembol haline gelmiş bir yapı, bizim ülkemizde bulunuyor. Benim ziyaretimin esprisi şuydu: Bu konuda verilecek karar; Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanlığımız, ilgili bakanlıkların verecekleri bir karar. Bu karar neticesinde eğer siyaseten açılması yönünde bir talimat veya bir siyasi karar oluşursa hangi prosese uygun olarak açılacağını biz yerinde görmek, arkadaşlarla konuşmak üzere oradaydık. Bir rapor hazırladık. Sayın Cumhurbaşkanımız, dış politikayı yöneten ekibimiz, Dışişleri Bakanlığımız bize açılması yönünde bir şey söylerse biz ona göre hangi düzeyde, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite veya lisans sonrası hangi seçeneklere göre, hangi yasal düzenlemeler ışığında açılabileceğine dair gittik ziyaret ettik. Nasıl bir yol yürüyeceğimize dair bir yol haritası oluşturduk. Heybeliada'da şu anda ruhban okulu yok, kapalı ama orada bir lise açık, öğrencisi olmamakla beraber. Öğrencisi yok ama hukuken, statü olarak açık."

"Ruhban okulunda yaptığınız incelemeler sonucunda sizinle alakalı tarafını tamamlamış oldunuz mu, bir pürüz kaldı mı?" sorusu üzerine Tekin, "Bizimle ilgili kısımda Yükseköğretim Kuruluyla beraber bu konuda bir hazırlığımız var ancak sorun şu: Karşı taraftakilerin de bu okulun düzeyiyle ilgili henüz net bir fikirleri yok. Muhatap olduğumuz kişilerde bir kafa karışıklığı da var." diye konuştu.