Dışişleri: Bölgedeki süreci yakın takipteyiz
Çatışmalarda yeni aşama! İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı
İsrail, İran'da okul vurdu: 60 öğrenci öldü
Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Yeni kanun uygulamaya girdi: Araçtan indi, 180 bin TL ceza yedi
DMM: Türkiye, İran'a yönelik saldırıda hava sahasını kullandırmadı
Orta Doğu Gerilimi: Gram Altın 8 Bin TL'yi Aştı
Bolu Belediyesine yapılan irtikap operasyonunun ayrıntıları açıklandı
THY, Orta Doğu seferlerini iptal etti
Yatay geçişte yeni dönem: Alt sınıfa geçiş yasaklandı
Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor
Şubat enflasyonu salı günü açıklanıyor
ABD ve İsrail, İran'a saldırdı. Tahran'da patlama sesleri duyuldu
Benzin fiyatlarına gece yarısı zam
Emekliler bayram ikramiyesi artışını bekliyor
Yeni düzenlemede ilk ceza! Dur ihtarına uymadı, 303 bin TL ceza
'Ceza sistemi suç oranını artırıyor'
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Jandarma yaralandı, 2 şüpheli yakalandı
AYM'ye 13 yılda 714 bin 774 bireysel başvuru yapıldı
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Kritik eşiğe gelindi
'Bir Türk vatandaşı olarak sağlık çalışanlarıyla gurur duyuyorum'
Martta ekonomi takvimi yoğun olacak
Aile Bakanlığı'ndan 'personel alımı' açıklaması: İddialar asılsız!
15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması: Hesap açmak yasaklanacak!
Bakan Işıkhan'dan emekliye refah sözü: Yeni adımlar atacağız
Piyasalarda haftalık bilanço: Hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Yılmaz: 2026'da enflasyon da faizler de daha da aşağı inecek
Su altında kalan Antalya yolu için açıklama: Göl sahası değil, rekor yağış!
Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek
Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Çatışmalarda yeni aşama! İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı

Sabah saatlerinde İsrail'e saldırı düzenlemesi ve ABD'nin de saldırılara katılması ile başlayan gerilimde İran da ABD'nin Ortadoğu'daki üslerini vurarak yanıt vermişti. Savaşta yeni bir aşamaya geçildi. İran, Hürmüz Boğazı'nı tüm gemi geçişlerine kapattığını duyurdu.

Haber Giriş : 28 Şubat 2026 19:21, Son Güncelleme : 28 Şubat 2026 20:01
İsrail Savunma Bakanlığı'nın İran'a önleyici saldırı adı bombalarken ABD Başkanı Donald Trump da saldırıya katıldıklarını açıklamıştı.

ABD ve İsrail tarafından gelen açıklamarda saldırıların "büyük çaplı" olacağı belirtildi.

ABD ve İsrail'in saldırılarında ana hedefin İran'ın üst düzey yetkilileri olduğu belirtildi. İran dini lideri Ali Hamaney'in konutu yerle bir edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran dini lideri Ali Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan için "Bildiğim kadarıyla hayattalar" ifadelerini kullandı.

İran'ın misilleme saldırılarında ise Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD üsleri hedef alındı. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü, "ABD ve İsrail'e yardım eden herhangi bir üs, İran tarafından hedef alınacaktır" dedi.

