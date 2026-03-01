1 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nebil Özgentürk 1 Mart 2003 Direnişi belgesel gösterimi ile CHP MYK Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/13.30/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı İftar Programı'na katılacak.

(Ankara/18.47)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Esenler Belediyesince Dörtyol Meydanı'nda düzenlenecek ramazan etkinliklerine katılacak.

(İstanbul/21.00)

3- TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanlığınca Sarıyer'de düzenlenecek iftar programına iştirak edecek.

(İstanbul/18.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek ve teşkilat sahuru programına iştirak edecek.

(Tekirdağ/22.30/23.00)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, şehit ailesini ziyaret edecek, öksüz- yetim çocuklarla iftar programına ve çay sohbetlerine iştirak edecek, Selimiye Camisi'nde teravih namazı sonrası cemaate ikramlık dağıtacak, Ramazan Sokağı'nı ziyaret edecek.

(Edirne/18.00-22.00)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Amsterdam Halk İIftarı ile Sanatçılar ve Yazarlar Buluşması'na katılacak.

(Amsterdam)

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda İstanbul Gençlik Vefa Sahuru'na katılacak.

(İstanbul/01.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 24. haftası; Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor, Samsunspor-Gaziantep FK ve Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/16.00/Samsun/Antalya/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 28. haftasına; Serikspor-Özbelsan Sivasspor, Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor, Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor ve Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/Adana/13.30/İstanbul/16.00/Sakarya/20.00)

3- TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 26, Beyaz Grup'un ise 28. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

4- TFF 3. Lig gruplarında 23. hafta maçları sona erecek.

5- 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Basketbol Takımı, Sırbistan karşılaşması öncesinde, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde antrenman yapacak. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, başantrenör Ergin Ataman ve kaptan Cedi Osman açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/16.20)

6- SMS Grup Efeler Ligi'nde 22. hafta maçları oynanacak. Spor Toto-Galatasaray, Ziraat Bankkart-Altekma, İstanbul Gençlik-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Medicana-Gaziantep Gençlikspor, Gebze Belediyespor-Halkbank ve Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyesor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakaları yapılacak.

(Ankara/13.00/16.00/İstanbul/14.00/16.00/Kocaeli/Ordu/14.00)

7- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 25. haftası; Rize Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor ve Beykoz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Rize/14.00/Bursa/17.00/İstanbul/19.30)

8- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin ilk ayak yarışı Tayland'da yapılacak.

(Buriram/11.00)