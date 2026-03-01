Trump'tan İran'a uyarı: Daha önce hiç görülmemiş bir güçle vururuz

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve son olarak İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi güvenlik endişelerini artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait 'Truth' sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran'ın ABD'yi daha önce hiç yapmadığı kadar güçlü şekilde vurmakla tehdit ettiğini belirterek, "Bunu yapmasalar iyi olur. Çünkü yaparlarsa onları daha önce hiç görülmemiş bir güçle vururuz" uyarısında bulundu.