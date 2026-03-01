TBMM'de yoğun hafta: İşte Genel Kurul haftalık çalışma takvimi
Ana sayfaHaberler Dünya

İran Genelkurmay Başkanı Musevi hayatını kaybetti

ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi ve Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur'un öldüğü bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2026 09:57, Son Güncelleme : 01 Mart 2026 11:26
Yazdır
İran Genelkurmay Başkanı Musevi hayatını kaybetti

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayınladı.

Açıklamada, "Savunma Konseyi toplantısı sırasında, ABD-İsrail saldırılarında, Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Destek Sorumlusu Aziz Nasırzade hayatını kaybetmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Saldırılarda hayatını kaybeden diğer komutanların isimlerinin daha sonra ilan edileceği kaydedildi.

