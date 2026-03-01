Üniversitelerde 'denklik' ve 'yatay geçiş' kuralları güncellendi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), denklik ve yatay geçiş süreçlerini baştan aşağı değiştirdi. Yeni yönetmelikle üniversiteler arası yatay geçişte başarı barajı 90'a yükseltilirken, yurt dışı diploma denkliğinde dil şartı esnetildi. Ayrıca, yurt dışından yapılacak geçişlerde devam zorunluluğu ve resmi belgelendirme gibi yeni ve sıkı kriterler devreye alındı.
DİL ŞARTI HAFİFLETİLDİ
Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan düzenlemeye göre, öğrenim görülen programın dili başvuru sahibinin ana diliyle aynıysa denklik başvurularında dil yeterlilik belgesi istenmeyecek. Ayrıca dil ve edebiyat alanlarında eğitim alanlardan talep edilen yabancı dil puanı da, eğitim dili başvuru sahibinin ana diliyle aynı olduğu takdirde aranmayacak. Böylece denklik süreçlerinde dil sınavına ilişkin yük azaltılmış oldu.Yatay geçişte yeni dönem: Alt sınıfa geçiş yasaklandı
YATAY GEÇİŞTE BAŞARI BARAJI 90'A YÜKSELDİ
Üniversiteler arası yatay geçişlerde başarı kriteri yükseltildi. Buna göre başarı baraj puanı 80'den 90'a çıkarıldı. Yönetim kurulları değerlendirme yaparken yalnızca kredi toplamını değil, mezuniyet için zorunlu olan çekirdek derslerin uyumunu esas alacak. Öğrenci bulunduğu sınıftan daha alt bir sınıfa geçiş yapamayacak. Tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim veren üniversitelere yatay geçiş yapmak isteyenlerin ise üniversitenin kendi dil sınavını geçmesi ya da YÖK'ün tanıdığı ulusal veya uluslararası sınavlardan yeterli puan alması gerekecek. Yatay geçiş başvuru sonuçları puan sırasına göre ilan edilecek. Asıl ve yedek adaylar eşit sayıda belirlenecek. İntibak programı, yeni dönemde diğer öğrencilerle aynı anda başlatılacak.YÖK denklik başvurularında değişiklik yaptı: Ana dil istisnası geldi
YURT DIŞINDAN GEÇİŞE SINIRLAMA
Yapılan değişiklikle, yurt dışında devam zorunluluğu olmayan programlarda öğrenim gören öğrenciler Türkiye'deki örgün programlara yatay geçiş yapamayacak. Yurt dışından başvuran öğrenciler, eğitim süresince ilgili ülkede bulunduklarını pasaport veya e-Devlet gibi resmi belgelerle kanıtlamak zorunda olacak. Yurt dışından gelen öğrenciler çift anadal yapmak istediklerinde diğer öğrencilerle aynı şartlara tabi olacak. Anne, baba veya eşin devlet görevlisi olması halinde görev bitimi; işçi olması halinde kesin dönüş durumunda ise öğrenci en az bir yıl okumuş ve yıl sonu sınavlarını geçmişse "kontenjan dışı değerlendirme" yapılabilecek. Ancak genel şartların sağlanması zorunlu olacak.