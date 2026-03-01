Üniversitelerde 'denklik' ve 'yatay geçiş' kuralları güncellendi
Üniversitelerde 'denklik' ve 'yatay geçiş' kuralları güncellendi
Hamaney'in ölümü sonrası İran'da süreç nasıl işleyecek?
Hamaney'in ölümü sonrası İran'da süreç nasıl işleyecek?
Elektrikte yerli sayaç dönemi: 50 milyon sayaç değişecek!
Elektrikte yerli sayaç dönemi: 50 milyon sayaç değişecek!
CİMER'e teşekkür yağdı: MEB'in Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi
CİMER'e teşekkür yağdı: MEB'in Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama: Suça karışmayanlar dönüyor!
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama: Suça karışmayanlar dönüyor!
İran doğruladı: Ali Hamaney öldürüldü
İran doğruladı: Ali Hamaney öldürüldü
Trump, İran lideri Ali Hamaney'in öldüğünü duyurdu
Trump, İran lideri Ali Hamaney'in öldüğünü duyurdu
THY, Orta Doğu seferlerini iptal etti
THY, Orta Doğu seferlerini iptal etti
'5 ülkeye uçuşlar 2 Mart'a kadar iptal edildi'
'5 ülkeye uçuşlar 2 Mart'a kadar iptal edildi'
Bahçeli: Savaş değil barış hakim olmalı
Bahçeli: Savaş değil barış hakim olmalı
Erdoğan: Türkiye olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz
Erdoğan: Türkiye olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz
Dışişleri: Bölgedeki süreci yakın takipteyiz
Dışişleri: Bölgedeki süreci yakın takipteyiz
Çatışmalarda yeni aşama! İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı
Çatışmalarda yeni aşama! İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı
İsrail, İran'da okul vurdu: 60 öğrenci öldü
İsrail, İran'da okul vurdu: 60 öğrenci öldü
Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Yeni kanun uygulamaya girdi: Araçtan indi, 180 bin TL ceza yedi
Yeni kanun uygulamaya girdi: Araçtan indi, 180 bin TL ceza yedi
DMM: Türkiye, İran'a yönelik saldırıda hava sahasını kullandırmadı
DMM: Türkiye, İran'a yönelik saldırıda hava sahasını kullandırmadı
Orta Doğu Gerilimi: Gram Altın 8 Bin TL'yi Aştı
Orta Doğu Gerilimi: Gram Altın 8 Bin TL'yi Aştı
Bolu Belediyesine yapılan irtikap operasyonunun ayrıntıları açıklandı
Bolu Belediyesine yapılan irtikap operasyonunun ayrıntıları açıklandı
Yatay geçişte yeni dönem: Alt sınıfa geçiş yasaklandı
Yatay geçişte yeni dönem: Alt sınıfa geçiş yasaklandı
Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor
Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor
Şubat enflasyonu salı günü açıklanıyor
Şubat enflasyonu salı günü açıklanıyor
ABD ve İsrail, İran'a saldırdı. Tahran'da patlama sesleri duyuldu
ABD ve İsrail, İran'a saldırdı. Tahran'da patlama sesleri duyuldu
Benzin fiyatlarına gece yarısı zam
Benzin fiyatlarına gece yarısı zam
Emekliler bayram ikramiyesi artışını bekliyor
Emekliler bayram ikramiyesi artışını bekliyor
Yeni düzenlemede ilk ceza! Dur ihtarına uymadı, 303 bin TL ceza
Yeni düzenlemede ilk ceza! Dur ihtarına uymadı, 303 bin TL ceza
'Ceza sistemi suç oranını artırıyor'
'Ceza sistemi suç oranını artırıyor'
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Jandarma yaralandı, 2 şüpheli yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Jandarma yaralandı, 2 şüpheli yakalandı
AYM'ye 13 yılda 714 bin 774 bireysel başvuru yapıldı
AYM'ye 13 yılda 714 bin 774 bireysel başvuru yapıldı
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Kritik eşiğe gelindi
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Kritik eşiğe gelindi
Ana sayfaHaberler Eğitim

Üniversitelerde 'denklik' ve 'yatay geçiş' kuralları güncellendi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), denklik ve yatay geçiş süreçlerini baştan aşağı değiştirdi. Yeni yönetmelikle üniversiteler arası yatay geçişte başarı barajı 90'a yükseltilirken, yurt dışı diploma denkliğinde dil şartı esnetildi. Ayrıca, yurt dışından yapılacak geçişlerde devam zorunluluğu ve resmi belgelendirme gibi yeni ve sıkı kriterler devreye alındı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 01 Mart 2026 09:00, Son Güncelleme : 01 Mart 2026 09:01
Yazdır
Üniversitelerde 'denklik' ve 'yatay geçiş' kuralları güncellendi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde denklik ve yatay geçiş süreçlerini yeniden düzenledi. Resmi Gazete'de yayımlanan iki ayrı yönetmelik değişikliğiyle hem yurt dışı diplomaların tanınmasına ilişkin şartlar güncellendi hem de üniversiteler arası geçiş kuralları sıkılaştırıldı.

DİL ŞARTI HAFİFLETİLDİ

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan düzenlemeye göre, öğrenim görülen programın dili başvuru sahibinin ana diliyle aynıysa denklik başvurularında dil yeterlilik belgesi istenmeyecek. Ayrıca dil ve edebiyat alanlarında eğitim alanlardan talep edilen yabancı dil puanı da, eğitim dili başvuru sahibinin ana diliyle aynı olduğu takdirde aranmayacak. Böylece denklik süreçlerinde dil sınavına ilişkin yük azaltılmış oldu.

Yatay geçişte yeni dönem: Alt sınıfa geçiş yasaklandı

YATAY GEÇİŞTE BAŞARI BARAJI 90'A YÜKSELDİ

Üniversiteler arası yatay geçişlerde başarı kriteri yükseltildi. Buna göre başarı baraj puanı 80'den 90'a çıkarıldı. Yönetim kurulları değerlendirme yaparken yalnızca kredi toplamını değil, mezuniyet için zorunlu olan çekirdek derslerin uyumunu esas alacak. Öğrenci bulunduğu sınıftan daha alt bir sınıfa geçiş yapamayacak. Tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim veren üniversitelere yatay geçiş yapmak isteyenlerin ise üniversitenin kendi dil sınavını geçmesi ya da YÖK'ün tanıdığı ulusal veya uluslararası sınavlardan yeterli puan alması gerekecek. Yatay geçiş başvuru sonuçları puan sırasına göre ilan edilecek. Asıl ve yedek adaylar eşit sayıda belirlenecek. İntibak programı, yeni dönemde diğer öğrencilerle aynı anda başlatılacak.

YÖK denklik başvurularında değişiklik yaptı: Ana dil istisnası geldi

YURT DIŞINDAN GEÇİŞE SINIRLAMA

Yapılan değişiklikle, yurt dışında devam zorunluluğu olmayan programlarda öğrenim gören öğrenciler Türkiye'deki örgün programlara yatay geçiş yapamayacak. Yurt dışından başvuran öğrenciler, eğitim süresince ilgili ülkede bulunduklarını pasaport veya e-Devlet gibi resmi belgelerle kanıtlamak zorunda olacak. Yurt dışından gelen öğrenciler çift anadal yapmak istediklerinde diğer öğrencilerle aynı şartlara tabi olacak. Anne, baba veya eşin devlet görevlisi olması halinde görev bitimi; işçi olması halinde kesin dönüş durumunda ise öğrenci en az bir yıl okumuş ve yıl sonu sınavlarını geçmişse "kontenjan dışı değerlendirme" yapılabilecek. Ancak genel şartların sağlanması zorunlu olacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber