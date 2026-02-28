YÖK denklik başvurularında değişiklik yaptı: Ana dil istisnası geldi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 28 Şubat 2026 tarihli ve 33182 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme, özellikle yurtdışında ana dilinde eğitim alan mezunların denklik sürecinde talep edilen yabancı dil yeterlilik belgesi/puanı yükümlülüğünü belirli durumlarda kaldırıyor.

Denklik başvurusunda "program dili-ana dil" istisnası

Değişiklikle, Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının (ğ) bendine yeni bir cümle eklendi. Buna göre, öğrenim görülen programın dili başvuru sahibinin ana diliyle aynıysa, denklik başvurusunda istenen program diline ilişkin yabancı dil belgesi artık talep edilmeyecek.

Dil ve edebiyat/çeviri alanlarında "puan şartı" için de aynı kural

Yönetmeliğin 9'uncu maddesinin 2'nci fıkrasına da benzer bir istisna eklendi. Yabancı dil ve edebiyat, öğretmenlik, filoloji ile mütercim-tercümanlık alanlarındaki denklik başvurularında, kural olarak aranan yabancı dil sınav puanı; başvurulan alanın dili başvuru sahibinin ana diliyle aynıysa istenmeyecek.

Örnek: Almanya'da Almanca eğitim alan Alman vatandaşı

Ana dili: Almanca

Mezun olunan program: Almanya'da Almanca yürütülen Makine Mühendisliği

Eski uygulama: Program dili Almanca olduğu için YÖK'ün kabul ettiği Almanca dil belgesi/puanı istenebilirdi.

Yeni uygulama: Program dili ana diliyle aynı olduğundan dil belgesi istenmeyecek.