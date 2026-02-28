Yatay geçişte yeni dönem: Alt sınıfa geçiş yasaklandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile yatay geçiş sisteminde önemli yapısal değişiklikler hayata geçirildi.

Yönetmelik değişikliği özellikle yurt dışından yatay geçişler, yabancı dil şartı, not barajı ve sınıf bazlı başvurular açısından yeni kurallar getiriyor.

Alt sınıfa yatay geçiş yasaklandı

Yönetmeliğe eklenen yeni hükümle, öğrencilerin bulundukları sınıftan daha alt bir sınıfa yatay geçiş başvurusu yapamayacağı açıkça düzenlendi. Böylece sınıf düşürerek geçiş yapılmasının önü kapatılmış oldu.

Yabancı dilde eğitim veren programlara geçişte yeni şart

Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için açık bir düzenleme getirildi.

Buna göre adayların; İlgili üniversitenin yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olması veya YÖK tarafından tanınan ulusal ya da uluslararası yabancı dil sınavlarından, üniversitenin belirlediği başarı düzeyinde puanı başvuru sırasında belgelemesi zorunlu olacak.

Bu düzenleme, yabancı dilde eğitim veren programlarda uygulama birliği sağlamayı amaçlıyor.

Başarı barajı 80'den 90'a yükseltildi

Yönetmeliğin 6'ncı maddesinde yer alan "80" ibaresi "90" olarak değiştirildi. Böylece ilgili başarı kriteri yükseltilmiş oldu. Bu değişiklik, yatay geçişte akademik yeterlilik çıtasının artırıldığı şeklinde yorumlanıyor.

Yurt dışı açık ve uzaktan eğitimden örgüne geçişe engel

Yönetmeliğe eklenen yeni hükümle, yurt dışında açık öğretim veya uzaktan eğitim gibi devam zorunluluğu bulunmayan programlarda okuyan öğrencilerin, Türkiye'deki örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusu yapamayacağı hükme bağlandı.

Ayrıca yurt dışından yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerin, öğrenim süresince ilgili ülkede fiilen bulunduğunu pasaport, emniyet kayıtları, e-Devlet veya benzeri resmi belgelerle belgelemeleri zorunlu hale getirildi.

Değerlendirme sonuçları puana göre sıralanacak

Başvuran adayların değerlendirme sonuçlarının, esas alınan puanlara göre sıralanmış şekilde ilan edilmesi düzenlendi. Ayrıca yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenecek.

Asıl adayların süresi içinde kayıt yaptırmaması durumunda yedek adaylar sırayla çağrılacak. Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programlarının, yeni akademik yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak şekilde yapılacağı hükme bağlandı.

Yurt dışından gelenlere çift anadalda eşit şart

Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında kayıt olan öğrenciler ile yurt dışından yatay geçiş ile gelen öğrencilerin de çift anadal yapmak istemeleri halinde diğer öğrencilerle aynı şartlara tabi olacakları açıkça düzenlendi.

Aile nedeniyle dönüş yapanlara kontenjan dışı değerlendirme

Anne-babasının veya eşinin devlet görevi nedeniyle Türkiye'ye dönmesi ya da işçi olarak kesin dönüş yapması halinde, en az bir yıl okumuş ve yıl sonu sınavlarını başarıyla vermiş öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kontenjan dışında değerlendirilebilecek.

Ancak bu öğrencilerin de yönetmelikte yer alan genel şartları sağlaması gerekecek.

İşte 28 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "yönetim kurulları tarafından" ibaresinden sonra gelmek üzere "söz konusu programdan mezun olabilmek için alınması gereken zorunlu derslerin tamamı üzerinde yapılan karşılaştırma neticesinde" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "80" ibaresi "90" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(6) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(7) Öğrenciler bulundukları sınıftan daha alt sınıfa yatay geçiş başvurusu yapamaz."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "başvuran adayların değerlendirme sonuçları," ibaresinden sonra gelmek üzere "değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış olarak" ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenir. Asıl adayların süresi içerisinde başvurmaması durumunda sırayla yedek adayların başvurusu alınır. Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, bu öğrencilerin yeni akademik yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde yapılır."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(8) Yurt dışında açık ve uzaktan eğitim gibi devam zorunluluğu bulunmayan öğretim programlarında okuyan öğrenciler yurt içindeki örgün öğretim programlarına yatay geçiş müracaatında bulunamaz.

(9) Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş müracaatında bulunan öğrencilerin öğrenim süresince ilgili ülkede kaldığını pasaport, emniyet müdürlükleri, e-Devlet ve benzeri yerlerden alınan resmi belge ile belgelemeleri gerekir."

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında kayıt olan öğrenciler ile yurt dışından yatay geçiş ile gelen öğrencilerden çift anadal yapmak isteyenler de aynı şartlara tabidir."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne-babasının veya eşinin, Devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye'ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yıl sonu sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olan öğrencilerin yatay geçiş müracaatları, 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirlenen başarı şartları ile kontenjan dışında değerlendirilir. Ancak bu öğrencilerin 14 üncü madde hükümlerini sağlaması gerekir. Yatay geçiş başvurusu yapılan yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim kurulları bu yolla başvuran öğrencilerin durumlarını, bu Yönetmelik hükümleri ile ÖSYM Tercih Kılavuzundaki esaslar çerçevesinde değerlendirir."

MADDE 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.