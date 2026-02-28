Reuters: Hamaney öldürüldü, cesedi bulundu

86 yaşındaki Hamaney, İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin ölümünün ardından 1989'da İran'ın dini lideri olmuştu. Hameney, İran'ın siyasi, askeri ve dini kurumları üzerinde büyük etkisi bulunuyor ve iç ve dış ilişkileri yönlendiriyordu.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "artık hayatta olmadığına" dair birçok işaret olduğunu söyledi, ancak ölümünü açıkça doğrulamadı.

Netanyahu, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarına ilişkin yaptığı görüntülü açıklamada, saldırıların gerekli olduğu sürece devam edeceğini savunarak barışa yol açacağını iddia etti.

İran lideri Hamaney'e yönelik suikast girişimine ilişkin Netanyahu, Hamaney'in Tahran'ın merkezindeki konutunu hedef aldıklarını belirterek "Onun hayatta olmadığına dair birçok işaret var." iddiasında bulundu.

İran halkına seslenen Netanyahu, "Rejimi devirme görevini tamamlamak için yakında topluca sokaklara çıkma zamanınız gelecek." diyerek rejim değişikliği mesajı verdi.

İran Dışişleri Bakanlğı sözcüsü teyit edemedi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, BBC yayınında soruları yanıtladı. "İran lideri Ali Hamaney'in hayat olduğunu teyit edebilir misiniz?" şeklindeki soruya yanıt veren Bekayi, "Herhangi bir şeyi teyit edecek durumda değilim." ifadesini kullandı.

Abbas Erakçi ise, "Bildiğim kadarıyla Ali Hamaney hayatta." diye konuşmuştu.