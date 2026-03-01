TBMM, dünya parlamentolarına ev sahipliğine hazırlanıyor

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 100 meclis başkanı ile çok sayıda parlamenterin katılması öngörülen toplantının hazırlıkları sürüyor.

Meclis başkanları Türkiye'deki PAB Genel Kurulu'nda, parlamenter diplomasinin ve çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesine nasıl katkı sağlayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Gazze'deki soykırım ve Orta Doğu'daki gelişmeler başta olmak üzere birçok bölgesel ve küresel konu da Genel Kurul'da ele alınacak.

Merkezi Cenevre'de bulunan PAB'ın, ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yılda iki kez Genel Kurulu toplanıyor. Bu toplantılar, Cenevre'de veya üye bir ülkenin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

PAB'ın bu yıl yapılacak 152. Genel Kurulu'na TBMM ev sahipliği yapacak.

15-19 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek Genel Kurul toplantısına, yaklaşık 100 meclis başkanı, meclis başkanvekili, çok sayıda parlamenter ve uluslararası kuruluş temsilcisi iştirak edecek.

"Gelecek Nesiller için Umudu Yeşertmek, Barışı Sağlamak ve Adaleti Temin Etmek" temasıyla gerçekleştirilecek 152. Genel Kurul kapsamında daimi komite toplantıları, forum oturumları ve birçok yan etkinlik düzenlenecek.

"Yoğun Çatışmalardan Sonra Yönetim Mekanizmaları Oluşturulmasında, Adil ve Kalıcı Barışın Yeniden Tesis Edilmesinde Parlamentoların Rolü" ve "Adil ve Sürdürülebilir Bir Küresel Ekonomi İnşa Etmek: Korumacılıkla Mücadele, Gümrük Vergilerinin Azaltılması ve Kurumsal Vergi Kaçakçılığının Önlenmesinde Parlamentoların Rolü" başlıklı karar tasarıları ve çeşitli konular daimi komitelerde ele alınacak.

Gazze'deki soykırım ve Orta Doğu'daki gelişmeler başta olmak üzere birçok bölgesel ve küresel gelişme de toplantıların gündeminde önemli bir yer tutacak.

- Yeni PAB Genel Sekreteri belirlenecek

152. Genel Kurul'da, PAB açısından önemli bir seçim de yapılacak. Görev süresi dolan Genel Sekreter Martin Chungong yerine PAB'ın yeni Genel Sekreteri İstanbul'da belirlenecek.

1889 yılında parlamentolar arası işbirliği ve diyaloğun güçlendirilmesi amacıyla parlamento temsilcileri tarafından kurulan PAB, halihazırda 183 ülkenin üyeliğiyle "dünya parlamentolarının çatı kuruluşu" olarak öne çıkıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürüten PAB'ın temel faaliyet alanları arasında, "uluslararası barış ve güvenlik, insan hakları ve demokrasi, sürdürülebilir kalkınma, kadın ve gençliğin güçlendirilmesi" konuları yer alıyor.

- PAB Genel Kurulu dördüncü kez Türkiye'de

Nisanda dördüncü kez Türkiye'de yapılacak PAB Genel Kurulu, 2026'da Türkiye'nin ev sahipliğindeki önemli organizasyonlardan birisi olarak öne çıkacak.

1934 ve 1951 yılları ile en son 30 yıl önceki Genel Kurul toplantılarına ev sahipliği yapan Türkiye, parlamenter diplomasi alanındaki tecrübe ve birikimini, çok taraflı ilişkiler ile uluslararası diyaloğa verdiği önemi bir kez daha güçlü şekilde ortaya koyacak.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel ve küresel meselelerde diyaloğu önceleyen barışçıl politikalarıyla diplomatik görüşmelerin merkezi haline gelen İstanbul, dünya parlamentolarının çatı kuruluşu PAB'ın Genel Kurulu'na ev sahipliği yapmasıyla diyalog ve uzlaşı kültürüne katkı sağlamayı sürdürecek.

- TBMM Başkanı Kurtulmuş hazırlıkları titiz bir şekilde takip ediyor

İstanbul'daki organizasyonun hazırlıkları TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un titiz takibiyle sürdürülüyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, üst düzey katılımların sağlanması amacıyla diplomatik temaslarını da sürdürüyor. Kurtulmuş, PAB üyesi ülkelerin meclis başkanlarına resmi davetiyeleri göndermesinin yanı sıra gerek telefon gerekse baş başa görüşmelerinde mevkidaşlarını İstanbul'a davet ediyor.