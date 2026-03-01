Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden 'Hürmüz Boğazı' açıklaması
Gülnaz teyzeden askerimize 2 yıldır süren anlamlı destek

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Gülnaz Tarhan, 2 yıldır kendi elleriyle ördüğü çorapları Mehmetçik'e hediye ediyor. Geçen yıl Sarıkamış'taki askerlerimize destek veren Tarhan, bu yıl da Bolu İl Jandarma Komutanlığı emrindeki komandolarımızı unutmadı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Mart 2026 14:38, Son Güncelleme : 01 Mart 2026 14:37
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde yaşayan Gülnaz Tarhan (76), kendi elleriyle ördüğü çorapları 2 yıldır Mehmetçik'e ulaştırıyor.

Kıbrıscık ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde yaşayan Gülnaz Tarhan, geçen yıl ördüğü çorapları Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 57'nci Komando Tabur Komutanlığı General Kazım Orbay Kışlası'nda görev yapan komandolara göndermişti. Tarhan, bu yıl da Mehmetçik'i unutmadı. Soğuk kış şartlarında görev yapan güvenlik güçlerini düşünen Gülnaz Tarhan, kendi ördüğü çorapları Bolu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli jandarma komandolara elden teslim etti. Tarhan'ın komandolarla bir araya geldiği anlar Jandarma Genel Komutanlığı'nın sanal medya hesaplarından paylaşıldı.

