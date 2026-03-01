Rize'de tüketime uygun olmayan 9,7 ton gıda imha edilecek
Rize'de bir depoda yapılan denetimde etiketsiz ve mevzuata aykırı ürünler ele geçirildi. El konulan 9,7 ton gıda kamuya geçirilerek imha edilecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2026 16:31, Son Güncelleme : 01 Mart 2026 16:32
Rize Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince usulsüz gıda satışı yaptığı tespit edilen bir depoya denetim gerçekleştirildiği belirtildi.
Denetimde, üzerinde etiket bulunmayan tereyağı, kavurma, sucuk, bal ve zeytin olmak üzere 9 ton 750 kilogram mevzuata aykırı ve tüketime uygun olmayan gıdaya el konulduğu aktarıldı.