Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden 'Hürmüz Boğazı' açıklaması
Bakıcı ve temizlikçi ücretleri uçtu: Aylık maliyet 70 Bin TL!
DMM'den Borsa İstanbul açıklaması: 'Kapatılacak' iddiaları yalan!
OpenAI'nin Pentagon anlaşması tepki çekti: Milyonlar ChatGPT'yi siliyor!
Milli Eğitim Akademisi sözlü sınav kılavuzu yayımlandı
MSÜ adaylarının dikkatine: Temel soru kitapçığı yayımlandı
İstanbul'da şubat ayı enflasyonu belli oldu: İTO verileri açıklandı
Hamaney'in görevini yürütecek geçici konsey üyeleri belli oldu
4 ilde daha 71 bin 799 aile ev sahibi oluyor!
TBMM'de yoğun hafta: İşte Genel Kurul haftalık çalışma takvimi
Beyanname dönemi başladı: İşte 10 soruda kira beyannamesi
Türkiye'de bir ay sonra '5G'li hayat' başlayacak
Şubat verileri açıklandı: İşte markette en çok zamlanan ve düşen ürünler
Doğal gaz ve elektrik faturalarında nakdi destek gündemde!
Üniversitelerde 'denklik' ve 'yatay geçiş' kuralları güncellendi
Elektrikte yerli sayaç dönemi: 50 milyon sayaç değişecek!
CİMER'e teşekkür yağdı: MEB'in Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama: Suça karışmayanlar dönüyor!
İran doğruladı: Ali Hamaney öldürüldü
Trump, İran lideri Ali Hamaney'in öldüğünü duyurdu
THY, Orta Doğu seferlerini iptal etti
'5 ülkeye uçuşlar 2 Mart'a kadar iptal edildi'
Bahçeli: Savaş değil barış hakim olmalı
Erdoğan: Türkiye olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz
Dışişleri: Bölgedeki süreci yakın takipteyiz
Çatışmalarda yeni aşama! İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı
İsrail, İran'da okul vurdu: 60 öğrenci öldü
Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Yeni kanun uygulamaya girdi: Araçtan indi, 180 bin TL ceza yedi
DMM: Türkiye, İran'a yönelik saldırıda hava sahasını kullandırmadı
Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına 'güvenlik' uyarısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini vurgulayarak, Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerinin acil durum hatlarının 7 gün 24 saat açık olduğunu, Bakanlığın Konsolosluk Çağrı Merkezinin (+90 312 292 29 29) vatandaşlara kesintisiz biçimde hizmet verdiğini hatırlattı.

Haber Giriş : 01 Mart 2026 14:30, Son Güncelleme : 01 Mart 2026 14:33
Keçeli, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, bölgedeki son gelişmelerin, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının güvenliği bakımından da yakından takip edildiğini belirterek, bölgedeki büyükelçilikler ve başkonsoloslukların çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğünü vurguladı.

Güvenlik durumuna ilişkin duyuruların yerel makamlarla eşgüdüm içerisinde düzenli olarak güncellendiğini aktaran Keçeli, "Vatandaşlarımızın, Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Keçeli, "Temsilciliklerimizin acil durum hatları 7 gün 24 saat açıktır. Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızın iletişim bilgilerine internet sitelerinden ulaşılması mümkündür. Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi (+90 312 292 29 29) de vatandaşlarımıza kesintisiz biçimde hizmet vermektedir." ifadelerine yer verdi.

- ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

