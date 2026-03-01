Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden 'Hürmüz Boğazı' açıklaması
Bakıcı ve temizlikçi ücretleri uçtu: Aylık maliyet 70 Bin TL!
DMM'den Borsa İstanbul açıklaması: 'Kapatılacak' iddiaları yalan!
OpenAI'nin Pentagon anlaşması tepki çekti: Milyonlar ChatGPT'yi siliyor!
Milli Eğitim Akademisi sözlü sınav kılavuzu yayımlandı
MSÜ adaylarının dikkatine: Temel soru kitapçığı yayımlandı
İstanbul'da şubat ayı enflasyonu belli oldu: İTO verileri açıklandı
Hamaney'in görevini yürütecek geçici konsey üyeleri belli oldu
4 ilde daha 71 bin 799 aile ev sahibi oluyor!
TBMM'de yoğun hafta: İşte Genel Kurul haftalık çalışma takvimi
Beyanname dönemi başladı: İşte 10 soruda kira beyannamesi
Türkiye'de bir ay sonra '5G'li hayat' başlayacak
Şubat verileri açıklandı: İşte markette en çok zamlanan ve düşen ürünler
Doğal gaz ve elektrik faturalarında nakdi destek gündemde!
Üniversitelerde 'denklik' ve 'yatay geçiş' kuralları güncellendi
Elektrikte yerli sayaç dönemi: 50 milyon sayaç değişecek!
CİMER'e teşekkür yağdı: MEB'in Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama: Suça karışmayanlar dönüyor!
İran doğruladı: Ali Hamaney öldürüldü
Trump, İran lideri Ali Hamaney'in öldüğünü duyurdu
THY, Orta Doğu seferlerini iptal etti
'5 ülkeye uçuşlar 2 Mart'a kadar iptal edildi'
Bahçeli: Savaş değil barış hakim olmalı
Erdoğan: Türkiye olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz
Dışişleri: Bölgedeki süreci yakın takipteyiz
Çatışmalarda yeni aşama! İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı
İsrail, İran'da okul vurdu: 60 öğrenci öldü
Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Yeni kanun uygulamaya girdi: Araçtan indi, 180 bin TL ceza yedi
DMM: Türkiye, İran'a yönelik saldırıda hava sahasını kullandırmadı
Milli Eğitim Akademisi sözlü sınav kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Akademisi sözlü sınav uygulama kılavuzu adayların erişimine açıldı. Sınavlar 03-09 Mart 2026 tarihleri arasında Ankara Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirilecek. Kılavuzda sınav süreçleri, değerlendirme esasları ve adayların uyması gereken tüm kurallar yer alıyor.

Haber Giriş : 01 Mart 2026 14:20, Son Güncelleme : 01 Mart 2026 14:33
Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Sözlü Sınav Uygulama Kılavuzu yayımlandı.

Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği kapsamında 03-09 Mart 2026 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilecek sözlü sınava ilişkin uygulama kılavuzu adayların erişimine açıldı. Sınav süreçlerine ve değerlendirme esaslarına dair tüm detaylar yayımlanan kılavuzda yer almaktadır.

Sözlü Sınav Tarihleri: 03-09 Mart 2026
Sınav Yeri: Ankara Başkent Öğretmenevi

Kılavuz için tıklayınız

