Milli Eğitim Akademisi sözlü sınav kılavuzu yayımlandı
Milli Eğitim Akademisi sözlü sınav uygulama kılavuzu adayların erişimine açıldı. Sınavlar 03-09 Mart 2026 tarihleri arasında Ankara Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirilecek. Kılavuzda sınav süreçleri, değerlendirme esasları ve adayların uyması gereken tüm kurallar yer alıyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mart 2026 14:20, Son Güncelleme : 01 Mart 2026 14:33
Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği kapsamında 03-09 Mart 2026 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilecek sözlü sınava ilişkin uygulama kılavuzu adayların erişimine açıldı. Sınav süreçlerine ve değerlendirme esaslarına dair tüm detaylar yayımlanan kılavuzda yer almaktadır.
Sözlü Sınav Tarihleri: 03-09 Mart 2026
Sınav Yeri: Ankara Başkent Öğretmenevi