Memurlardan Kimler 2025 Yılı Ücret Gelirleri İçin Beyanname Verecek?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, ücretlerin vergilendirilmesi iki şekilde yapılmaktadır;

. Ücretten işveren tarafından vergi kesintisi yapılması,

. Elde edilen ücretin yıllık beyanname ile beyan edilmesi.

Bu yöntemlerden ücret gelirleri genel olarak tevkif suretiyle vergilendirilmekte olup vergi, gelirin safi tutarı üzerinden alınmaktadır.

Ayrıca, tek veya birden fazla işverenden tevkif yoluyla vergilendirilmiş ücret gelirleri de belirlenen beyanname verme sınırlarının aşılması durumunda yıllık beyanname ile beyan edilmektedir. Bu durumda yıl içinde tevkif suretiyle ödenen vergiler hesaplanan vergiden mahsup edilecektir.

2025 takvim yılında tek işverenden alınmış ve kesinti suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirlerinin vergi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı 4.300.000 TL yi aşması durumunda yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekecektir.

Ücret gelirleri, vergi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (4.300.000 TL) yi aşmazsa yıllık beyanname verilmeyecek, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir.

Öte yandan 1/1/2022 tarihinden itibaren, tevkif suretiyle vergilendirilmemiş ücret gelirlerinin yıllık gelir vergisi matrahının, asgari ücretin yıllık gelir vergisi matrahını aşmaması halinde, bu gelirler beyan edilmeyecektir.

Söz konusu, gelirlerin asgari ücretin yıllık gelir vergisi matrahını aşması halinde ise bu gelirlerin tamamı beyan edilecek ve hesaplanan gelir vergisinden asgari ücretin yıllık matrahı üzerinden hesaplanan vergi indirim konusu yapılacaktır.

Topluca ücretin yıllık beyanı durumları aşağıda ana hatları ile yer almaktadır:

. Tek işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ve ücreti (2025 takvim yılı için 4.300.000 TL yi aşan ücretliler,

. Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretlilerden, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 330.000 TL yi aşan ücretliler,

. Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretlilerden, birinci işverenden aldıkları ücret geliri dahil olmak üzere aldıkları ücretlerin toplamı 4.300.000 TL yi aşan ücretliler.

Bu hesaplamada gayrisafi ücret tutarından Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan indirimler yapıldıktan sonra bulunan gerçek safi tutar üzerinden, Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indiriminin düşülmesi sonrasında bulunan vergi matrahının, ücret gelirinin yıllık beyan sınırını aşıp aşmadığının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

Ücretlilerin yıl içinde kamuda ve/veya özel sektörde çalışırken işveren değiştirmeleri durumunda elde ettikleri ücretin tek işverenden mi yoksa birden fazla işverenden mi elde edildiğinin bilinmesi yıllık beyanname vermelerinin tespitinde önem taşımaktadır.

Genel bütçe kapsamında bulunan kamu idarelerinde çalışan personelin, yıl içerisinde bu kapsamdaki diğer kurum ve kuruluşlardan da ücret alması veya bu kapsamdaki diğer bir kurum ve kuruluşa nakil olması durumunda, elde ettikleri ücretler tek işverenden alınan ücret olarak değerlendirilecektir.

Dolayısı ile bu veri ve açıklamalardan hareketle, kamu görevlilerinin aldıkları asıl ücretleri yanında yönetim, denetim, kurul vs kurum ve kuruluşlardan aldıkları ikinci ücretlerinin yukarıda belirtilen limitler çerçevesinde yıllık beyan durumlarının ayrıca değerlendirilmesi önem arzetmektedir.