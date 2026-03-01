MSÜ adaylarının dikkatine: Temel soru kitapçığı yayımlandı
İstanbul'da şubat ayı enflasyonu belli oldu: İTO verileri açıklandı
Hamaney'in görevini yürütecek geçici konsey üyeleri belli oldu
4 ilde daha 71 bin 799 aile ev sahibi oluyor!
TBMM'de yoğun hafta: İşte Genel Kurul haftalık çalışma takvimi
Beyanname dönemi başladı: İşte 10 soruda kira beyannamesi
Türkiye'de bir ay sonra '5G'li hayat' başlayacak
Şubat verileri açıklandı: İşte markette en çok zamlanan ve düşen ürünler
Doğal gaz ve elektrik faturalarında nakdi destek gündemde!
Üniversitelerde 'denklik' ve 'yatay geçiş' kuralları güncellendi
Elektrikte yerli sayaç dönemi: 50 milyon sayaç değişecek!
CİMER'e teşekkür yağdı: MEB'in Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama: Suça karışmayanlar dönüyor!
İran doğruladı: Ali Hamaney öldürüldü
Trump, İran lideri Ali Hamaney'in öldüğünü duyurdu
THY, Orta Doğu seferlerini iptal etti
'5 ülkeye uçuşlar 2 Mart'a kadar iptal edildi'
Bahçeli: Savaş değil barış hakim olmalı
Erdoğan: Türkiye olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz
Dışişleri: Bölgedeki süreci yakın takipteyiz
Çatışmalarda yeni aşama! İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı
İsrail, İran'da okul vurdu: 60 öğrenci öldü
Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Yeni kanun uygulamaya girdi: Araçtan indi, 180 bin TL ceza yedi
DMM: Türkiye, İran'a yönelik saldırıda hava sahasını kullandırmadı
Orta Doğu Gerilimi: Gram Altın 8 Bin TL'yi Aştı
Bolu Belediyesine yapılan irtikap operasyonunun ayrıntıları açıklandı
Yatay geçişte yeni dönem: Alt sınıfa geçiş yasaklandı
Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor
Şubat enflasyonu salı günü açıklanıyor
MSÜ adaylarının dikkatine: Temel soru kitapçığı yayımlandı

2026-MSÜ sınavı sona erdi; sonuçlar 26 Mart'ta açıklanacak. ÖSYM, temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'luk kısmını erişime açtı. Adaylar, soruların tamamına 10 gün süreyle "ais.osym.gov.tr" üzerinden ulaşabilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2026 14:10, Son Güncelleme : 01 Mart 2026 14:09
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2026-MSÜ) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Adaylar, sınav sorularının tamamına, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Milli Savunma Üniversitesi (2026-MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sona erdi.

Sınav, 81 il, 133 sınav merkezinde, 1467 bina ve 28 bin 879 salonda yapıldı. Adaylar saat 10.15'te başlayan sınav için saat 10.00'dan itibaren sınav binalarına alınmadı.

340 bin 514 kadın, 304 bin 892 erkek aday olmak üzere toplam 645 bin 406 adayın başvurduğu 2026-MSÜ'de, adaylara ortaöğretim düzeyinde Türkçe (40 soru), Sosyal Bilimler (20 soru), Temel Matematik (40 soru) ve Fen Bilimleri (20 soru) testlerinden oluşan 120 soru soruldu.

Sınavda, 84 bin 996 kişi görev aldı, sınav güvenliği için 7 bin 803 emniyet görevlisi hazır bulundu.

Sınav saat 13.00'te sona erdi.

Sınava girecek adayların Harp Okulları ikinci seçim aşamalarına katılabilmeleri için, 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne ve 2026-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) girmeleri gerekiyor.

2026-MSÜ'ye girecek adayların Astsubay Meslek Yüksekokulları ikinci seçim aşamalarına katılabilmeleri için, 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmeleri gerekecek.

Sonuçları 26 Mart'ta açıklanacak sınav yapıldığı yıl için geçerli olacak.

2026-MSÜ sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş gibi işlemlerde kullanılmayacak.

