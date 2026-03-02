Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
394 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 37 tutuklama
Bakan Şimşek: Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduk
Şubat ayı enflasyonu yarın açıklanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun İran diplomasisi
Cevdet Yılmaz: Makroekonomik temellerimiz sağlam
Petrol fiyatlarında hızlı yükseliş, işte son fiyatlar
Ticaret Bakanlığı: İran sınır kapılarında olağanüstü durum yok
2025 yılının büyüme verileri için gözler TÜİK'te
Merkez Bankası'ndan çifte hamle!
Çift tekerlekli kabus: Tas kafadan sonra motosiklet
Güvenli liman talebi arttı, altın yükselişte
Bakan Gürlek'ten Cumhuriyet Savcısı, Yazıcı için taziye mesajı
Bin 389 İşçi Alımında Kura Çekimi Yarın Yapılacak
Erdoğan'dan Hamaney için taziye mesajı
İçişleri Bakanlığından Sınır Güvenliği Toplantısı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
DMM'den 'Yeni banknotlardan Atatürk resmi kaldırıldı' iddialarına yalanlama
Ahmedinejad, İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi
DGM'den 'Hürmüz Boğazı' açıklaması
Bakıcı ve temizlikçi ücretleri uçtu: Aylık maliyet 70 Bin TL!
DMM'den Borsa İstanbul açıklaması: 'Kapatılacak' iddiaları yalan!
OpenAI'nin Pentagon anlaşması tepki çekti: Milyonlar ChatGPT'yi siliyor!
Milli Eğitim Akademisi sözlü sınav kılavuzu yayımlandı
MSÜ adaylarının dikkatine: Temel soru kitapçığı yayımlandı
İstanbul'da şubat ayı enflasyonu belli oldu: İTO verileri açıklandı
Hamaney'in görevini yürütecek geçici konsey üyeleri belli oldu
4 ilde daha 71 bin 799 aile ev sahibi oluyor!
TBMM'de yoğun hafta: İşte Genel Kurul haftalık çalışma takvimi
İstanbul'da şubat ayında salatalık, biber ve kabak gibi sebzelerde yüzde 60'a varan artış yaşandı. Aynı dönemde uçak bileti ve bazı giyim ürünlerinde fiyat düşüşü görüldü.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), şubat ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.

Şubatta bir önceki aya göre indekste yer alan 336 ana üründen 244'ünün fiyatında artış izlenirken, 32 ürünün fiyatı azaldı.

Geçen ay fiyatı en fazla artan ürün yüzde 60,94 ile salatalık oldu. Bunu yüzde 60,86 ile çarliston biber, yüzde 60,80 ile sivri biber, yüzde 59,61 ile kabak ve yüzde 54,01 ile dolmalık biber takip etti.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 42,96 ile taze fasulye, yüzde 40,80 ile patlıcan, yüzde 34,10 ile limon, yüzde 28,16 ile maydanoz, yüzde 28,08 ile kıvırcık ve yüzde 24,61 ile karnabahar oldu.

Ulaştırma harcamalarında ise ulaşım araçları ile ilgili hizmet ücreti yüzde 20,78, taksi ücreti yüzde 20,00 ve okul servis ücreti yüzde 19,98 artış kaydederken, gıda grubunda fiyatlara bakıldığında tereyağı yüzde 15,85, yoğurt yüzde 15,31, kaymak yüzde 13,79 ve kaşar peyniri yüzde 13,17 yükseldi.

Şubatta bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 43,80 ile ulaştırma harcamaları grubunda yer alan uçak bileti oldu. Onu, yüzde 11,97 ile kişisel seyahat harcamaları, yüzde 9,03 ile elektrikli kesici aletler, yüzde 8,45 ile kadın pardösü ve yüzde 6,06 ile kadın ayakkabı takip etti.

Fiyatı en çok azalan diğer ürünler ise yüzde 5,68 ile kadın kazak, yüzde 5,30 ile kadın çantası, yüzde 5,28 ile erkek bot, yüzde 5,22 ile otel ücreti, yüzde 5,03 ile kadın hırka ve yüzde 4,72 ile kadın kaban oldu. Bunları yüzde 4,53 ile erkek kazak, yüzde 3,78 ile elektrikli küçük ev aletleri, yüzde 2,15 ile kadın mont, yüzde 2,07 ile porselen ev eşyası ve yüzde 1,69 ile kadın elbisesi izledi.

