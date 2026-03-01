Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversite öğrencileri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi. Yurtlarında ziyaret ettiği gençlerle sohbet eden Erdoğan, mezun olduğu okul hakkında öğrencilerin sorularını yanıtladı.

"SİZ ALKIŞLANACAK BİR SÜREÇTESİNİZ"

Öğrencilere enstitüde alınan eğitimleri önemsediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz alkışlanacak bir süreçtesiniz. Burada devam eden bu talebelik yıllarınızı bir büyüğünüz olarak çok önemsiyorum. Aynı zamanda bir İmam Hatipli olarak önemsiyorum. İmam Hatip tahlilimden sonra iktisat tahsili gördüm. Sizler de burada, ilahiyatta bu süreci devam ettiriyorsunuz. Buradaki bu hocalarımızın içinden benim de hocam olan Hayrettin Karaman, İmam Hatip'in ilk yılında benim hocamdı. Ahmet Kahraman hocam da beni çok severdi, sebebi de yazımın güzel olmasıydı. Yüksek İslam Enstitüsü çok farklı hocalar yetiştirdi. Çok farklı hocalar Yüksek İslam Enstitüsünden geçti. Burayı iyi değerlendirin. Buradan çok güçlenerek yola devam" şeklinde konuştu.