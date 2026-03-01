Netanyahu'dan, İran'a saldırıların ilerleyen günlerde daha da artacağı tehdidi

Netanyahu, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasında İran'a yönelik açıklamalarda bulundu.

İsrail ordusunun Tahran'a artan yoğunlukta saldırılar düzenlediğini belirten Netanyahu, bu saldırıların ilerleyen günlerde daha da artacağı tehdidinde bulundu.

Netanyahu, İsrail ordusunun, İran'a saldırılarda gücünü daha önce hiç olmadığı kadar kullandığını, ABD ile işbirliğinin "kırk yıldır yapmak istedikleri şeyi" yapmalarını sağladığını ifade etti.