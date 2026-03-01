İçişleri Bakanlığı: Birimlerimiz teyakkuz halinde!
Yeni haftada hava nasıl olacak?
DMM'den 'Yeni banknotlardan Atatürk resmi kaldırıldı' iddialarına yalanlama
Ahmedinejad, İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi
DGM'den 'Hürmüz Boğazı' açıklaması
Bakıcı ve temizlikçi ücretleri uçtu: Aylık maliyet 70 Bin TL!
DMM'den Borsa İstanbul açıklaması: 'Kapatılacak' iddiaları yalan!
OpenAI'nin Pentagon anlaşması tepki çekti: Milyonlar ChatGPT'yi siliyor!
Milli Eğitim Akademisi sözlü sınav kılavuzu yayımlandı
MSÜ adaylarının dikkatine: Temel soru kitapçığı yayımlandı
İstanbul'da şubat ayı enflasyonu belli oldu: İTO verileri açıklandı
Hamaney'in görevini yürütecek geçici konsey üyeleri belli oldu
4 ilde daha 71 bin 799 aile ev sahibi oluyor!
TBMM'de yoğun hafta: İşte Genel Kurul haftalık çalışma takvimi
Beyanname dönemi başladı: İşte 10 soruda kira beyannamesi
Türkiye'de bir ay sonra '5G'li hayat' başlayacak
Şubat verileri açıklandı: İşte markette en çok zamlanan ve düşen ürünler
Doğal gaz ve elektrik faturalarında nakdi destek gündemde!
Üniversitelerde 'denklik' ve 'yatay geçiş' kuralları güncellendi
Elektrikte yerli sayaç dönemi: 50 milyon sayaç değişecek!
CİMER'e teşekkür yağdı: MEB'in Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama: Suça karışmayanlar dönüyor!
İran doğruladı: Ali Hamaney öldürüldü
Trump, İran lideri Ali Hamaney'in öldüğünü duyurdu
THY, Orta Doğu seferlerini iptal etti
'5 ülkeye uçuşlar 2 Mart'a kadar iptal edildi'
Bahçeli: Savaş değil barış hakim olmalı
Erdoğan: Türkiye olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz
Dışişleri: Bölgedeki süreci yakın takipteyiz
Çatışmalarda yeni aşama! İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı
Trump: İran'daki yeni liderler görüşme talep etti

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'a verdiği mülakatta, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik devam eden bombardımanlarında 48 İranlı liderin öldürüldüğünü söyledi. Ayrıca bir başka dergiye verdiği röportajda, İran'daki yeni liderlerin kendisiyle görüşmek istediğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2026 19:00, Son Güncelleme : 01 Mart 2026 19:37
ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırılarını Fox News Beyaz Saray muhabiri Jacqui Heinrich'e değerlendirdi.

Trump, "Elde ettiğimiz başarıya kimse inanamaz; tek bir atışla 48 lider yok edildi. Süreç hızla ilerliyor. Bunu yapmasaydık, iki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı." dedi.

Trump, kaç Amerikan askerinin öldüğüne ilişkin yorum yapmazken, ABD'nin İran'da kaç hedefinin kaldığı konusunda net bir değerlendirmeye sahip olduğunu söyledi.

İran'ın nükleer tesislerini B-2 bombardıman uçaklarıyla hedef aldıklarını belirten Trump, "Bunu yapmasaydık, iki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı. Ve o zaman tüm bunlar mümkün olmazdı." ifadelerini kullandı.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ya da petrol fiyatları konusunda endişeli olmadığını vurgularken, "Hiçbir şeyden endişe duymuyorum. Ben sadece doğru olanı yapıyorum. Sonunda her şey yoluna giriyor." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı ayrıca, İran halkına bir kez daha "kendi geleceklerini kontrol altına almaları" yönünde çağrıda bulunarak, sürecin çok hızlı ilerlediğini kaydetti.

İran'daki yeni liderlerden Trump'la görüşme talebi

Trump, Atlantic dergisine verdiği röportajda ise, İran'ın yeni liderlerinin kendisiyle görüşmek istediğini ve kendisinin de bunu kabul ettiğini söyledi.

Trump, "Konuşmak istiyorlar ve ben de konuşmayı kabul ettim, bu yüzden onlarla konuşacağım. Bunu daha önce yapmalıydılar. Çok pratik ve kolay olanı daha önce yapmalıydılar. Çok uzun süre beklediler" dedi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.


