Trump: İran'daki yeni liderler görüşme talep etti

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırılarını Fox News Beyaz Saray muhabiri Jacqui Heinrich'e değerlendirdi.

Trump, "Elde ettiğimiz başarıya kimse inanamaz; tek bir atışla 48 lider yok edildi. Süreç hızla ilerliyor. Bunu yapmasaydık, iki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı." dedi.

Trump, kaç Amerikan askerinin öldüğüne ilişkin yorum yapmazken, ABD'nin İran'da kaç hedefinin kaldığı konusunda net bir değerlendirmeye sahip olduğunu söyledi.

İran'ın nükleer tesislerini B-2 bombardıman uçaklarıyla hedef aldıklarını belirten Trump, "Bunu yapmasaydık, iki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı. Ve o zaman tüm bunlar mümkün olmazdı." ifadelerini kullandı.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ya da petrol fiyatları konusunda endişeli olmadığını vurgularken, "Hiçbir şeyden endişe duymuyorum. Ben sadece doğru olanı yapıyorum. Sonunda her şey yoluna giriyor." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı ayrıca, İran halkına bir kez daha "kendi geleceklerini kontrol altına almaları" yönünde çağrıda bulunarak, sürecin çok hızlı ilerlediğini kaydetti.

İran'daki yeni liderlerden Trump'la görüşme talebi

Trump, Atlantic dergisine verdiği röportajda ise, İran'ın yeni liderlerinin kendisiyle görüşmek istediğini ve kendisinin de bunu kabul ettiğini söyledi.

Trump, "Konuşmak istiyorlar ve ben de konuşmayı kabul ettim, bu yüzden onlarla konuşacağım. Bunu daha önce yapmalıydılar. Çok pratik ve kolay olanı daha önce yapmalıydılar. Çok uzun süre beklediler" dedi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.



