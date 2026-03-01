Fenerbahçe açıkladı: Tedesco, Antalyaspor maçında yok!
Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle bugün oynanacak Antalyaspor maçında takımın başında yer alamayacağını açıkladı
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır.
Rahatsızlığı sebebiyle bu akşam H. Antalyaspor ile oynayacağımız maçta takımımızın başında yer alamayacaktır.
Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco'ya geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."